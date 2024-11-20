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Экспорт из Японии в Россию в октябре вырос на 52,8%

Экспорт из Японии в Россию в октябре вырос на 52,8% - 20.11.2024, ПРАЙМ

Экспорт из Японии в Россию в октябре вырос на 52,8%

Экспорт из Японии в Россию в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 52,8%, импорт сократился на 5%, такие статистические данные... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T03:49+0300

2024-11-20T03:49+0300

2024-11-20T03:49+0300

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ТОКИО, 20 ноя – ПРАЙМ. Экспорт из Японии в Россию в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 52,8%, импорт сократился на 5%, такие статистические данные обнародовало министерство финансов Японии. Экспорт в РФ из Японии составил 31,47 миллиарда иен (204 миллиона долларов), импорт из России – 76,28 миллиарда иен (495,35 миллиона долларов).

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россия, мировая экономика, япония, токио, рф, минфин японии