https://1prime.ru/20241120/rossija-852933644.html

Россия в сентябре закупила шоколад из Евросоюза на 52,1 млн евро

Россия в сентябре закупила шоколад из Евросоюза на 52,1 млн евро - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россия в сентябре закупила шоколад из Евросоюза на 52,1 млн евро

Россия в сентябре закупила шоколад, включая шоколадные конфеты, из Евросоюза на максимальные с ноября прошлого года 52,1 миллиона евро, следует из анализа РИА... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T05:16+0300

2024-11-20T05:16+0300

2024-11-20T05:16+0300

экономика

бизнес

россия

москва

германия

польша

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852933644.jpg?1732068967

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре закупила шоколад, включая шоколадные конфеты, из Евросоюза на максимальные с ноября прошлого года 52,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в первый месяц осени страны Евросоюза увеличили экспорт шоколада в Россию в 1,4 раза по сравнению с августом - до 52,1 миллиона евро. Это стало максимальной стоимостью поставок с ноября прошлого года, когда российские компании закупили этого кондитерского изделия на 69,3 миллиона евро. Вырос ввоз всех видов шоколада, при этом сильнее всего увеличился спрос на шоколадные конфеты с добавлением алкоголя - почти втрое, до 2,4 миллиона евро. Поставки других шоколадных конфет подросли в 2,3 раза - до 10,9 миллиона евро, а шоколада с начинками - в 1,6 раза, до 5,5 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию была Германия, увеличившая экспорт почти на 18% - до 23,4 миллиона евро. На втором месте оказалась Польша, которая нарастила поставки вдвое - до 8,2 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Бельгия, в сентябре страна продала этого десерта на 6,9 миллиона евро. Сильнее всего экспорт в Россию нарастила Испания - сразу в четыре раза, до максимальных за последние несколько лет 1,4 миллиона евро. Литва увеличила продажи шоколада в Россию в 2,9 раза - до 2,8 миллиона евро, а Австрия и Италия - чуть более чем вдвое - до 1 и 5,7 миллиона евро соответственно.

москва

германия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, германия, польша, ес, евростат