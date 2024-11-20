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В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"
В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах" - 20.11.2024, ПРАЙМ
В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"
Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах" появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:52+0300
2024-11-20T06:52+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах" появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код подтверждения доставки", который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, сообщила РИА Новости группа быстрого реагирования "Билайна".
"Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки", - сообщили в компании.
Отмечается, что если сообщить этот код, можно остаться без денег и с кредитами. "Таким образом, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", - добавили там.
Ранее, во вторник, гендиректор компании Сергей Анохин сообщил, что доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там.
В целом с января по октябрь 2024 года антифрод-платформа оператора защитила более 9 миллионов клиентов от мошенничества.
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технологии, общество , россия, москва, билайн
Технологии, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Билайн
В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"
"Билайн" сообщил о новой схеме мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах"
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах" появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код подтверждения доставки", который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, сообщила РИА Новости группа быстрого реагирования "Билайна".
"Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки", - сообщили в компании.
Отмечается, что если сообщить этот код, можно остаться без денег и с кредитами. "Таким образом, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", - добавили там.
Ранее, во вторник, гендиректор компании Сергей Анохин сообщил, что доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там.
В целом с января по октябрь 2024 года антифрод-платформа оператора защитила более 9 миллионов клиентов от мошенничества.