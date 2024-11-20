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В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"

В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах" - 20.11.2024, ПРАЙМ

В России появилась новая схема мошенничества на "Госуслугах"

Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах" появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T06:52+0300

2024-11-20T06:52+0300

2024-11-20T06:52+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Новая схема мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах" появилась в России: жертве отправляют цветы или другой подарок, а спустя несколько дней просят "код подтверждения доставки", который на самом деле дает доступ к порталу госуслуг, сообщила РИА Новости группа быстрого реагирования "Билайна". "Мошенники придумали новый способ обмана, они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают "код подтверждения доставки", - сообщили в компании. Отмечается, что если сообщить этот код, можно остаться без денег и с кредитами. "Таким образом, мошенники взламывают аккаунты в "Госуслугах", - добавили там. Ранее, во вторник, гендиректор компании Сергей Анохин сообщил, что доля мошеннических звонков с подменой номера в мессенджерах за год выросла почти втрое - с 33% до 89% от общего числа звонков аферистов там. В целом с января по октябрь 2024 года антифрод-платформа оператора защитила более 9 миллионов клиентов от мошенничества.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , россия, москва, билайн