https://1prime.ru/20241120/rossijanin-852932588.html

Каждый второй россиянин не готов к переработкам, показал опрос

Каждый второй россиянин не готов к переработкам, показал опрос - 20.11.2024, ПРАЙМ

Каждый второй россиянин не готов к переработкам, показал опрос

Каждый второй россиянин не готов к переработкам, даже за достойную оплату, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T03:18+0300

2024-11-20T03:18+0300

2024-11-20T03:18+0300

экономика

общество

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852932588.jpg?1732061890

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин не готов к переработкам, даже за достойную оплату, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. Ранее американский предприниматель Илон Маск пригласил "революционеров с высоким IQ" на неоплачиваемую работу по 80 часов в неделю в департамент по достижению госэффективности США. "Что-то подсказывает нам, что вкалывать бесплатно среди россиян желающих не нашлось бы, поэтому мы предложили экономически активным гражданам оценить свою готовность к сверхурочному труду на условиях достойного заработка", - отмечают авторы исследования. "Сорок восемь процентов россиян являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели, установленной Трудовым кодексом, и даже достойный размер вознаграждения не заставит их трудиться более 40 часов", - выяснили аналитики. По данным опроса, чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (59% против 38%), среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких оказалось 53% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Россияне, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (54%). На переработки при условии хорошего вознаграждения потенциально согласны 39% граждан. Каждый пятый (21%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласен каждый девятый гражданин и еще 3% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю. Лишь 4% российских граждан могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин, готовых к трудовым свершениям, больше, чем женщин (6% и 2% соответственно). Граждане в возрасте 35—45 лет согласны вкалывать от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (6%). Больше всего же согласных на 80-часовую рабочую неделю, среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей (7%). Исследование проводилось с 18 по 19 ноября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша