https://1prime.ru/20241120/rouming-852959741.html

Названа дата выхода России и Белоруссии на комфортные тарифы в роуминге

Названа дата выхода России и Белоруссии на комфортные тарифы в роуминге - 20.11.2024, ПРАЙМ

Названа дата выхода России и Белоруссии на комфортные тарифы в роуминге

Минсвязи Белоруссии и Минцифры России рассчитывают в ближайшее время определить план выхода на пакет комфортных тарифов для абонентов мобильной связи на... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:46+0300

2024-11-20T17:46+0300

2024-11-20T17:48+0300

россия

белоруссия

роуминг

союзное государство

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МИНСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Минсвязи Белоруссии и Минцифры России рассчитывают в ближайшее время определить план выхода на пакет комфортных тарифов для абонентов мобильной связи на территории Союзного государства, который должен заработать с 1 марта, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач. Ранее в ноябре Совет министров Союзного государства по итогам заседания в Минске определил объем услуг по комфортным тарифам роуминга в Союзном государстве - не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт интернета в месяц по тарифам, сопоставимым с домашним регионом, который станет доступен с 1 марта следующего года. "Это та база, от которой мы сейчас с Минцифры России отталкиваемся и рассматриваем варианты реализации этого базового пакета. Полагаю, что в ближайшее время... договоримся и с 1 марта сделаем этот большой шаг вперед", - сказал Ткач. Он напомнил, что в рамках перехода на комфортные тарифы роуминга в Союзном государстве проделана большая работа в части голосовых вызовов. "Например, для белорусских абонентов тарифы снизились практически в 10 раз, по истечении бесплатного пакета входящих минут, одна минута входящего звонка для белорусского абонента, находящегося на территории России, стоит 11 (белорусских - ред.) копеек, исходящего - от 22 до 27 копеек в зависимости от оператора. Эти тарифы введены в постоянную эксплуатацию с 1 апреля 2022 года", - сказал Ткач. Он подчеркнул, что люди активно пользуются голосовыми вызовами и жалоб на стоимость нет. Первый замминистра добавил, что с учетом распространения интернет возникла необходимость введения комфортных тарифов на передачу данных. По его словам, на заседании Совмина Союзного государства был определен минимальный пакет бесплатных минут входящих голосовых вызовов в роуминге и объем интернет-трафика в месяц по тарифам, сопоставимым с тарифами домашней сети. Этот пакет станет доступен с 1 марта следующего года. Проект соответствующего решения готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства. В свою очередь замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства Цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Живов отметил, что белорусская и российская стороны обсуждают детали реализации решения о комфортных тарифах в роуминге. "Мы с коллегами из минсвязи Белоруссии находимся в контакте. Выходя на финишную прямую, мы открываем детали, которые раньше не обсуждались. Сейчас главным камнем преткновения является (определение того - ред.) что мы называем комфортными тарифами... Мы пытаемся понять, можем ли мы обнулить межоператорские ставки, отменить интерконнект, что в итоге напрямую повлияет на тарифы, которые выставляются операторами для абонента. Это то, что на повестке дня и должно найти отражение в плане, который будет приложен к решению Высшего госсовета", - сказал он. Живов выразил надежду, что в ближайшее время необходимые решения будут согласованы.

https://1prime.ru/20241120/avtomobili-852958974.html

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россия, белоруссия, роуминг, союзное государство