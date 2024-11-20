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Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год - 20.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241120/rubl-852950224.html
Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год
Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год - 20.11.2024, ПРАЙМ
Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год
Курс рубля в среду переходит к повышению против юаня после обновления минимума более чем за год, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:11+0300
2024-11-20T14:11+0300
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россия
мосбиржа
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в среду переходит к повышению против юаня после обновления минимума более чем за год, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижается на 1 копейку, до 13,83 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50,3 миллиарда. При этом ранее в среду курс юаня обновил максимум с октября прошлого года, поднявшись до 13,87 рубля. В свою очередь курс доллара на внебиржевом рынке в РФ закрепился выше отметки 100 рублей, и существуют риски его дальнейшего роста из-за напряженности на международной арене до зоны 102-105 рублей, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Если на локальном валютном рынке ничего не изменится, то уровень 102 рубля будет взят в четверг, а 105 рублей – 27-28 ноября", - ожидает он. Неизменно высокие инфляционные ожидания населения и рост издержек предприятий потребуют от Банка России реализации жесткого сигнала и повышения ключевой ставки 20 декабря до 22% годовых, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.
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россия, мосбиржа, рубль
Экономика, РОССИЯ, Мосбиржа, рубль
14:11 20.11.2024
 
Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год

Курс рубля переходит к росту к юаню на Мосбирже после обновления минимума за год

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в среду переходит к повышению против юаня после обновления минимума более чем за год, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижается на 1 копейку, до 13,83 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50,3 миллиарда.
При этом ранее в среду курс юаня обновил максимум с октября прошлого года, поднявшись до 13,87 рубля.
В свою очередь курс доллара на внебиржевом рынке в РФ закрепился выше отметки 100 рублей, и существуют риски его дальнейшего роста из-за напряженности на международной арене до зоны 102-105 рублей, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Если на локальном валютном рынке ничего не изменится, то уровень 102 рубля будет взят в четверг, а 105 рублей – 27-28 ноября", - ожидает он.
Неизменно высокие инфляционные ожидания населения и рост издержек предприятий потребуют от Банка России реализации жесткого сигнала и повышения ключевой ставки 20 декабря до 22% годовых, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год
10:10
 
ЭкономикаРОССИЯМосбиржарубль
 
 
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