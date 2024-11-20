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Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год

Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год - 20.11.2024, ПРАЙМ

Курс рубля перешел к росту к юаню после обновления минимума за год

Курс рубля в среду переходит к повышению против юаня после обновления минимума более чем за год, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:11+0300

2024-11-20T14:11+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в среду переходит к повышению против юаня после обновления минимума более чем за год, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.00 мск снижается на 1 копейку, до 13,83 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 50,3 миллиарда. При этом ранее в среду курс юаня обновил максимум с октября прошлого года, поднявшись до 13,87 рубля. В свою очередь курс доллара на внебиржевом рынке в РФ закрепился выше отметки 100 рублей, и существуют риски его дальнейшего роста из-за напряженности на международной арене до зоны 102-105 рублей, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Если на локальном валютном рынке ничего не изменится, то уровень 102 рубля будет взят в четверг, а 105 рублей – 27-28 ноября", - ожидает он. Неизменно высокие инфляционные ожидания населения и рост издержек предприятий потребуют от Банка России реализации жесткого сигнала и повышения ключевой ставки 20 декабря до 22% годовых, добавляет Евгений Кошелев из Росбанка.

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