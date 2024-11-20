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Рубль на Мосбирже пытается расти против юаня после обновления минимума года - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Рубль на Мосбирже пытается расти против юаня после обновления минимума года
Рубль на Мосбирже пытается расти против юаня после обновления минимума года - 20.11.2024, ПРАЙМ
Рубль на Мосбирже пытается расти против юаня после обновления минимума года
Рубль на Московской бирже в среду пытается корректироваться вверх против юаня после обновления утром минимума с октября прошлого года, следует из данных торгов. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:18+0300
2024-11-20T17:18+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду пытается корректироваться вверх против юаня после обновления утром минимума с октября прошлого года, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.06 мск снижался на 2 копейки, до 13,82 рубля. Снижение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,78-13,87 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 69,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,31 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,258 против 7,246 на форексе. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в среду по инерции упал и обновил годовой минимум. Однако затем наметились попытки скорректировать это движение, и рубль компенсировал падение и даже вышел в небольшой плюс. "Юань предпринял попытку выйти вверх из обозначенного ранее на эту неделю диапазона 13,65-13,85 рубля, однако закрепиться над его верхней границей не сумел. Теперь она сдвигается в район установленной сегодня годовой вершины 13,87, а нижняя - к минимуму недели 13,72 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,86% годовых по индикатору RUSFARCNY против 19,1% накануне. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.09 мск повышается на 0,7%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 106,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Помимо геополитических событий, принципиально значимых для валютного рынка новостей пока нет, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Сейчас риски роста курса юаня к отметке 13,9 рубля представляются высокими", - добавляет он. Ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Впрочем, с точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается", - добавляет она.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
17:18 20.11.2024
 
Рубль на Мосбирже пытается расти против юаня после обновления минимума года

Курс юаня на Мосбирже снизился на две копейки, до 13,82 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже в среду пытается корректироваться вверх против юаня после обновления утром минимума с октября прошлого года, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.06 мск снижался на 2 копейки, до 13,82 рубля. Снижение составило 0,2%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,78-13,87 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 69,6 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,31 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,258 против 7,246 на форексе.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль в среду по инерции упал и обновил годовой минимум. Однако затем наметились попытки скорректировать это движение, и рубль компенсировал падение и даже вышел в небольшой плюс.
"Юань предпринял попытку выйти вверх из обозначенного ранее на эту неделю диапазона 13,65-13,85 рубля, однако закрепиться над его верхней границей не сумел. Теперь она сдвигается в район установленной сегодня годовой вершины 13,87, а нижняя - к минимуму недели 13,72 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка составляет 19,86% годовых по индикатору RUSFARCNY против 19,1% накануне.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.09 мск повышается на 0,7%, до 73,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 106,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Помимо геополитических событий, принципиально значимых для валютного рынка новостей пока нет, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Сейчас риски роста курса юаня к отметке 13,9 рубля представляются высокими", - добавляет он.
Ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Впрочем, с точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается", - добавляет она.
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