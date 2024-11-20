Три причины падения рынка акций

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял свыше 3% и остановился лишь у 2623 п. По темпам падения вчерашний день становится чуть ли не рекордным в этом году. Негатива было хоть отбавляй — геополитика обострилась, ЦБ отверг возможность быстрого монетарного послабления, а налоги на нефтегазовый комплекс могут быть еще повышены. Все это сыграло против рынка, и индекс упал на уровни, с которых и началось Трамп-ралли 6 ноября. Рынок технически перепродан, но фундаментально пока все сложно. Инвестиционно бумаги можно покупать и сейчас, а вот спекулятивно пока не сложилось явных паттернов на отскок.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,6%). Единственные бумаги на рынке в плюсе на фоне общерыночных распродаж. Причина — растет валюта, растут и ожидания высоких дивидендов. При таком курсе дивдоходность в 2024 г. может быть около 16%. Ориентир цены на рынке прежний — вверх к 60 руб.Слабее рынка — вновь привилегированные акции Транснефти (-4,6%). За два дня бумаги рухнули на 15% после все еще неподтвержденной информации, что Минфин готовит налоговое ужесточение; предлагается поднять ставку налога на прибыль сразу до 40%. Технически там сильно перепродано, но курс локально еще может быть пониже — поближе к 1100 руб.Рубль не удержался и все-таки обновил годовые минимумы. Пятничные технические сигналы на разворот не подтвердились на фоне геополитической пикировки. Доллар на внебиржевом рынке от ЦБ впервые с октября 2023 г. стал дороже 100 руб., а юань на бирже повторил максимумы на 13,85. Близится налоговый период, что предполагает повышенные лимиты продажи валюты экспортерами, и после скачка волатильности в рубле возможна стабилизация.
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял свыше 3% и остановился лишь у 2623 п. По темпам падения вчерашний день становится чуть ли не рекордным в этом году. Негатива было хоть отбавляй — геополитика обострилась, ЦБ отверг возможность быстрого монетарного послабления, а налоги на нефтегазовый комплекс могут быть еще повышены. Все это сыграло против рынка, и индекс упал на уровни, с которых и началось Трамп-ралли 6 ноября. Рынок технически перепродан, но фундаментально пока все сложно. Инвестиционно бумаги можно покупать и сейчас, а вот спекулятивно пока не сложилось явных паттернов на отскок.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,6%). Единственные бумаги на рынке в плюсе на фоне общерыночных распродаж. Причина — растет валюта, растут и ожидания высоких дивидендов. При таком курсе дивдоходность в 2024 г. может быть около 16%. Ориентир цены на рынке прежний — вверх к 60 руб.
Слабее рынка — вновь привилегированные акции Транснефти (-4,6%). За два дня бумаги рухнули на 15% после все еще неподтвержденной информации, что Минфин готовит налоговое ужесточение; предлагается поднять ставку налога на прибыль сразу до 40%. Технически там сильно перепродано, но курс локально еще может быть пониже — поближе к 1100 руб.
Рубль не удержался и все-таки обновил годовые минимумы. Пятничные технические сигналы на разворот не подтвердились на фоне геополитической пикировки. Доллар на внебиржевом рынке от ЦБ впервые с октября 2023 г. стал дороже 100 руб., а юань на бирже повторил максимумы на 13,85. Близится налоговый период, что предполагает повышенные лимиты продажи валюты экспортерами, и после скачка волатильности в рубле возможна стабилизация.
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