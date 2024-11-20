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Три причины падения рынка акций - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Три причины падения рынка акций
Три причины падения рынка акций - 20.11.2024, ПРАЙМ
Три причины падения рынка акций
Индекс МосБиржи потерял свыше 3% и остановился лишь у 2623 п. По темпам падения вчерашний день становится чуть ли не рекордным в этом году. Негатива было хоть... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:45+0300
2024-11-20T09:45+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял свыше 3% и остановился лишь у 2623 п. По темпам падения вчерашний день становится чуть ли не рекордным в этом году. Негатива было хоть отбавляй — геополитика обострилась, ЦБ отверг возможность быстрого монетарного послабления, а налоги на нефтегазовый комплекс могут быть еще повышены. Все это сыграло против рынка, и индекс упал на уровни, с которых и началось Трамп-ралли 6 ноября. Рынок технически перепродан, но фундаментально пока все сложно. Инвестиционно бумаги можно покупать и сейчас, а вот спекулятивно пока не сложилось явных паттернов на отскок.Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,6%). Единственные бумаги на рынке в плюсе на фоне общерыночных распродаж. Причина — растет валюта, растут и ожидания высоких дивидендов. При таком курсе дивдоходность в 2024 г. может быть около 16%. Ориентир цены на рынке прежний — вверх к 60 руб.Слабее рынка — вновь привилегированные акции Транснефти (-4,6%). За два дня бумаги рухнули на 15% после все еще неподтвержденной информации, что Минфин готовит налоговое ужесточение; предлагается поднять ставку налога на прибыль сразу до 40%. Технически там сильно перепродано, но курс локально еще может быть пониже — поближе к 1100 руб.Рубль не удержался и все-таки обновил годовые минимумы. Пятничные технические сигналы на разворот не подтвердились на фоне геополитической пикировки. Доллар на внебиржевом рынке от ЦБ впервые с октября 2023 г. стал дороже 100 руб., а юань на бирже повторил максимумы на 13,85. Близится налоговый период, что предполагает повышенные лимиты продажи валюты экспортерами, и после скачка волатильности в рубле возможна стабилизация.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:45 20.11.2024
 

Три причины падения рынка акций

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи потерял свыше 3% и остановился лишь у 2623 п. По темпам падения вчерашний день становится чуть ли не рекордным в этом году. Негатива было хоть отбавляй — геополитика обострилась, ЦБ отверг возможность быстрого монетарного послабления, а налоги на нефтегазовый комплекс могут быть еще повышены. Все это сыграло против рынка, и индекс упал на уровни, с которых и началось Трамп-ралли 6 ноября. Рынок технически перепродан, но фундаментально пока все сложно. Инвестиционно бумаги можно покупать и сейчас, а вот спекулятивно пока не сложилось явных паттернов на отскок.
Сильнее рынка — привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,6%). Единственные бумаги на рынке в плюсе на фоне общерыночных распродаж. Причина — растет валюта, растут и ожидания высоких дивидендов. При таком курсе дивдоходность в 2024 г. может быть около 16%. Ориентир цены на рынке прежний — вверх к 60 руб.
Слабее рынка — вновь привилегированные акции Транснефти (-4,6%). За два дня бумаги рухнули на 15% после все еще неподтвержденной информации, что Минфин готовит налоговое ужесточение; предлагается поднять ставку налога на прибыль сразу до 40%. Технически там сильно перепродано, но курс локально еще может быть пониже — поближе к 1100 руб.
Рубль не удержался и все-таки обновил годовые минимумы. Пятничные технические сигналы на разворот не подтвердились на фоне геополитической пикировки. Доллар на внебиржевом рынке от ЦБ впервые с октября 2023 г. стал дороже 100 руб., а юань на бирже повторил максимумы на 13,85. Близится налоговый период, что предполагает повышенные лимиты продажи валюты экспортерами, и после скачка волатильности в рубле возможна стабилизация.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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