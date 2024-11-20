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Российский рынок акций завершил торговый день в минусе

Российский рынок акций завершил торговый день в минусе - 20.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торговый день в минусе

Российский рынок акций во второй половине основных торгов перешел к снижению и завершил день в минусе, в первой половине дня рынок демонстрировал положительную... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:20+0300

2024-11-20T19:20+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине основных торгов перешел к снижению и завершил день в минусе, в первой половине дня рынок демонстрировал положительную динамику, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,28%, до 2 596,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,2%, до 866,18 пункта, долларовый РТС – на 1,46%, до 816,29 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дорожает на 0,19%, до 73,45 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи в среду демонстрировал разнонаправленные движения. Переход рубля к более сильной динамике и напряженный геополитический фон не позволили развить отскок. Цены на нефть значимо не менялись, в основном умеренно прибавляя", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". На зарубежных рынках настрой немного улучшился, на китайских и европейских биржах сегодня в основном доминировали покупатели, отметил эксперт. В среду российский фондовый рынок, открывшись небольшим ростом, во второй половине дня не смог удержаться в зеленой зоне и вышел в минус, комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "На рынок по-прежнему давят геополитика и ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ в декабре, в то время как уже несколько крупных компаний-эмитентов обнародовали слабые результаты по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года, объясняя их влиянием высокой ключевой ставки, увеличивающей расходы на обслуживание долга", - рассказала она. "Сегодня уже можно констатировать, что российский биржевой индекс практически полностью нивелировал рост и закрыл гэп "Трамп-ралли", вернувшись к исходным "предвыборным" позициям, в район 2600 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-Траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости - акции "Абрау-Дюрсо" (+2,46%), группы "Позитив" (+1,81%), ДВМП (+1,2%), расписки "Русагро" (+1,18%), акции "Акрона" (+0,71%) и ТГК-1 (+0,06%). В лидерах снижения стоимости – акции "Сегежи" (-4,75%), "Сургутнефтегаза" (-3,58%), "Ростелекома" (-3,32%), "Новатэка" (-3,2%), ВК (-3,1%), "Селигдара" (-3,08%). ПРОГНОЗЫ "Ближайшей поддержкой по индексу Мосбиржи может выступить уровень 2550 пунктов. Отскок же позволит продвинуться ближе к 2700 пунктам. Прогноз на 21 ноября – 2550-2650 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2600-2700 пунктов.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс