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В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"
В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" - 20.11.2024, ПРАЙМ
В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"
Для дальнейшего развития международного транспортного коридора "Север-Юг" нужна точечная господдержка товаропроизводителей, сообщают РЖД. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:52+0300
2024-11-20T20:52+0300
экономика
россия
ржд
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Для дальнейшего развития международного транспортного коридора "Север-Юг" нужна точечная господдержка товаропроизводителей, сообщают РЖД. "Для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" требуется точечная господдержка товаропроизводителей", - говорится в сообщении. "Сейчас активно обсуждается вариант субсидирования товаропроизводителей со стороны Российского экспортного центра. При постепенной "раскатке" маршрута господдержка будет минимизироваться, и он выйдет на самоокупаемость", - приводятся слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова. Также, по его словам, Минпромторгом России совместно с Минтрансом прорабатывается господдержка логистических операторов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уже с 2025 года. Сообщается, что РЖД обратились к Совету Федерации с предложением поддержать эту работу. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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россия, ржд, мтк "север-юг"
Экономика, РОССИЯ, РЖД, МТК "Север-Юг"
20:52 20.11.2024
 
В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"

РЖД: развитие МТК "Север-Юг" требует точечной поддержки товаропроизводителей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Для дальнейшего развития международного транспортного коридора "Север-Юг" нужна точечная господдержка товаропроизводителей, сообщают РЖД.
"Для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" требуется точечная господдержка товаропроизводителей", - говорится в сообщении.
"Сейчас активно обсуждается вариант субсидирования товаропроизводителей со стороны Российского экспортного центра. При постепенной "раскатке" маршрута господдержка будет минимизироваться, и он выйдет на самоокупаемость", - приводятся слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова.
Также, по его словам, Минпромторгом России совместно с Минтрансом прорабатывается господдержка логистических операторов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уже с 2025 года.
Сообщается, что РЖД обратились к Совету Федерации с предложением поддержать эту работу.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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ЭкономикаРОССИЯРЖДМТК "Север-Юг"
 
 
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