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В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"

В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" - 20.11.2024, ПРАЙМ

В РЖД рассказали, что нужно для дальнейшего развития коридора "Север-Юг"

Для дальнейшего развития международного транспортного коридора "Север-Юг" нужна точечная господдержка товаропроизводителей, сообщают РЖД. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T20:52+0300

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2024-11-20T20:52+0300

экономика

россия

ржд

мтк "север-юг"

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Для дальнейшего развития международного транспортного коридора "Север-Юг" нужна точечная господдержка товаропроизводителей, сообщают РЖД. "Для дальнейшего развития коридора "Север-Юг" требуется точечная господдержка товаропроизводителей", - говорится в сообщении. "Сейчас активно обсуждается вариант субсидирования товаропроизводителей со стороны Российского экспортного центра. При постепенной "раскатке" маршрута господдержка будет минимизироваться, и он выйдет на самоокупаемость", - приводятся слова первого замглавы РЖД Сергея Павлова. Также, по его словам, Минпромторгом России совместно с Минтрансом прорабатывается господдержка логистических операторов в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" уже с 2025 года. Сообщается, что РЖД обратились к Совету Федерации с предложением поддержать эту работу. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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россия, ржд, мтк "север-юг"