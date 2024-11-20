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FT: Британский бизнес нашел способ обхода санкций против России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/sanktsii-852940373.html
FT: Британский бизнес нашел способ обхода санкций против России
FT: Британский бизнес нашел способ обхода санкций против России - 20.11.2024, ПРАЙМ
FT: Британский бизнес нашел способ обхода санкций против России
Компании, зарегистрированные на британских заморских территориях, экспортировали в Россию товары на 134 миллиона долларов в 2024 году, что является очевидным... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:22+0300
2024-11-20T10:45+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компании, зарегистрированные на британских заморских территориях, экспортировали в Россию товары на 134 миллиона долларов в 2024 году, что является очевидным нарушением санкций Великобритании, передает Financial Times."Законодательство Великобритании о санкциях в отношении России, которое было распространено на эти территории, запрещает компаниям и частным лицам предоставлять России возможность получать военные товары, товары двойного назначения или предметы роскоши, что является частью усилий Великобритании по лишению доступа к высококлассным технологиям и усилению давления на экономику", - отмечается в публикации.Тем не менее, отсутствие открытых записей о собственности на заморских территориях затрудняет попытки установить, кто причастен к таким поставкам.Согласно анализу российских документов, проведенному FT, основная часть поставок 2024 года была осуществлена компанией Rise International Group, которая поставила на 119 миллионов долларов бытовой электроники, подпадающей под британский контроль.В издании также отметили, что использование подставных компаний для нарушения санкций в Великобритании не ограничивается заморскими территориями. "Фирмы с массовыми регистраторами и адресами офисов в Лондоне и Эдинбурге также используются для торговых поставок в Россию", - заключили в издании.
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россия, великобритания
Экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:22 20.11.2024 (обновлено: 10:45 20.11.2024)
 
FT: Британский бизнес нашел способ обхода санкций против России

FT: британский бизнес экспортировал в РФ товары на 134 млн долларов в 2024 году

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Компании, зарегистрированные на британских заморских территориях, экспортировали в Россию товары на 134 миллиона долларов в 2024 году, что является очевидным нарушением санкций Великобритании, передает Financial Times.
"Законодательство Великобритании о санкциях в отношении России, которое было распространено на эти территории, запрещает компаниям и частным лицам предоставлять России возможность получать военные товары, товары двойного назначения или предметы роскоши, что является частью усилий Великобритании по лишению доступа к высококлассным технологиям и усилению давления на экономику", - отмечается в публикации.
Тем не менее, отсутствие открытых записей о собственности на заморских территориях затрудняет попытки установить, кто причастен к таким поставкам.
Согласно анализу российских документов, проведенному FT, основная часть поставок 2024 года была осуществлена компанией Rise International Group, которая поставила на 119 миллионов долларов бытовой электроники, подпадающей под британский контроль.
В издании также отметили, что использование подставных компаний для нарушения санкций в Великобритании не ограничивается заморскими территориями. "Фирмы с массовыми регистраторами и адресами офисов в Лондоне и Эдинбурге также используются для торговых поставок в Россию", - заключили в издании.
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