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В Сбербанке рассказали о сроках внедрения аналога Apple Pay

В Сбербанке рассказали о сроках внедрения аналога Apple Pay - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о сроках внедрения аналога Apple Pay

Сбербанк планирует внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025 года, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T18:17+0300

2024-11-20T18:17+0300

2024-11-20T18:17+0300

экономика

россия

сбербанк

apple pay

платежи

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк планирует внедрить аналог Apple Pay во второй половине 2025 года, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" банка Дмитрий Малых. "Мы готовы в ближайшее время выйти и с вариантом сервиса, который полностью повторяет предыдущий опыт владельцев iPhone – просто приложить телефон к терминалу и совершить оплату", - сказал он. "Мы вернулись к этой идее, когда обкатали другие форм-факторы и создали инфраструктуру, которая позволяет платить как угодно. Во второй половине 2025 года сервис выйдет в промышленное использование", - добавил Малых. Он отметил, что после ухода Apple Pay у владельцев американских смартфонов возникла проблема с оплатой привычным способом – в одно касание. Малых напомнил, что для возобновления сервиса быстрых оплат "Сбер" запустил оплату по QR, платежные стикеры и оплату по биометрии, что позволяет платить, имея при себе только телефон или вообще "по лицу". ЧТО У ДРУГИХ БАНКОВ В октябре Национальная система платежных карт (НСПК) представила прототип технологии "Волна", которая позволит бесконтактно оплачивать покупки смартфонами как на базе Android, так и на базе iOS. Прототип работает не на технологии NFC, а на Bluetooth, что обеспечивает еще более скоростную оплату. В НСПК рассчитывают, что в перспективе технология будет интегрирована в мобильные приложения банков. В ряде крупных банков РИА Новости заявили, что поддерживают эту инициативу и готовы присоединиться к разработке технологии. В частности, директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Сергей Матвеев отметил, что банк поддерживает инициативы участников финансового рынка, направленные на развитие платежной инфраструктуры и повышение удобства клиентов. "Новый механизм предусматривает оплату с мобильного телефона через Bluetooth. Технология выглядит перспективной, но потребует проработки в части безопасности. ПСБ планирует подключиться к разработке такой технологии в составе рабочей группы НСПК, когда такая будет создана", - сказал он. В пресс-службе банка "Новиком" заявили, что такая технология интересна банку - она позволит упростить оплату покупок, хотя острой необходимости в ней банк не видит. "В большинстве случаев уже сейчас оплату можно производить при помощи NFC или технологии QR-кода (статического/динамического). Таким образом, острой потребности в Bluetooth на текущий момент нет. Тем не менее, "Новиком" следует стратегии нововведений и также готов опробовать новую технологию, как только будут даны спецификации от НСПК", - прокомментировали в банке. В пресс-службе Т-банка также сообщили, что поддерживают эту инициативу, так как всегда выступают за технологическое развитие и появление инноваций на платежном рынке. РИА Новости отправило запрос в НСПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, apple pay, платежи