Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/sevmorput-852955805.html
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:09+0300
2024-11-20T16:09+0300
экономика
россия
михаил мишустин
севморпуть
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/50/842475076_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_74bfac8fb7ad35013c46af8eea46c9db.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".Премьер-министр попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска."Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги."Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
https://1prime.ru/20241113/levitin-852804872.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84247/50/842475076_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_894cb86349b5b937496d80a34641fc51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, михаил мишустин, севморпуть
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Севморпуть
16:09 20.11.2024
 
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути

Мишустин: грузопоток по Северному морскому пути уже приближается к 40 млн тонн

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Премьер-министр попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска.
"Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги.
"Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
Атомный ледокол проводит караван судов - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Левитин призвал создать оператора балкерного флота для Севморпути
13 ноября, 20:08
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил МишустинСевморпуть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала