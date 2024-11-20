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Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:09+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".Премьер-министр попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска."Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги."Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
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россия, михаил мишустин, севморпуть
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Севморпуть
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
Мишустин: грузопоток по Северному морскому пути уже приближается к 40 млн тонн
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Премьер-министр попросил уделить особое внимание развитию опорной сети российских морских гаваней, в том числе портов Эльга, Ванино, Восточный и Мурманска.
"Попросил бы уделить особое внимание пятнадцати нашим гаваням, которые входят в опорную сеть. И ключевые из них – Эльга, Ванино, Восточный. А также Мурманск – этот глубоководный порт открывает прямой доступ к мировому океану, минуя проливы. Важно расширять возможности и внутренних водных путей", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Он высказался и о важности речного транспорта, который обслуживает крупные промышленные центры регионов и помогает разгружать железные и автомобильные дороги.
"Чтобы вдохнуть в него новую жизнь, наметили в числе первоочередных задач углубление русел наших основных рек. А также строительство и реконструкцию гидроузлов на Волге и Доне", - добавил премьер.
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