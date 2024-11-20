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Силуанов назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/siluanov-852965100.html
Силуанов назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики
Силуанов назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики - 20.11.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики
Курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ, заявил министр финансов РФ Антон... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:45+0300
2024-11-20T20:45+0300
экономика
россия
денежно-кредитная политика
антон силуанов
рубль
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование – это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно", - сказал Силуанов. "Если мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях, будут перекосы и в формировании денежно-кредитной политики. Мы это проходили. И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики", - подчеркнул он. Министр уверен, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это является залогом для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса. При этом он отметил, что валюта нужна не всем гражданам, для них есть много хороших инструментов для вложения рублей: депозиты и ценные бумаги. "Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие может быть, вложения в иностранных валютах", - сказал он. Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить их в рублях. "Благо сегодня доходности по рублевым инструментам хорошие. А хранить деньги в долларах или в евро, или не хранить - это дело каждого человека, исходя из тех трат или прогнозов этих трат, которые есть в семейных планах", - сказал он.
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россия, денежно-кредитная политика, антон силуанов, рубль
Экономика, РОССИЯ, денежно-кредитная политика, Антон Силуанов, рубль
20:45 20.11.2024
 
Силуанов назвал рыночный курс рубля столпом денежно-кредитной политики

Силуанов: рыночный курс рубля является столпом денежно-кредитной политики России

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
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© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
"Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование – это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно", - сказал Силуанов.
"Если мы будем регулировать курсообразование, то будут перекосы в стоимостных показателях, будут перекосы и в формировании денежно-кредитной политики. Мы это проходили. И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики", - подчеркнул он.
Министр уверен, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это является залогом для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
При этом он отметил, что валюта нужна не всем гражданам, для них есть много хороших инструментов для вложения рублей: депозиты и ценные бумаги.
"Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие может быть, вложения в иностранных валютах", - сказал он.
Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить их в рублях. "Благо сегодня доходности по рублевым инструментам хорошие. А хранить деньги в долларах или в евро, или не хранить - это дело каждого человека, исходя из тех трат или прогнозов этих трат, которые есть в семейных планах", - сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯденежно-кредитная политикаАнтон Силуановрубль
 
 
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