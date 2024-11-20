Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/soglashenie-852941081.html
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите - 20.11.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите
Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:42+0300
2024-11-20T10:43+0300
экономика
россия
египет
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e85214416ed18f764f9240e00b2c726b.jpg
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита на сооружение атомной электростанции. Ранее в Минфине сообщали, что протокол предусматривает продление на два года периода использования и погашения кредита, освобождение Египта от уплаты начисленных штрафных процентов при условии своевременного погашения накопленной с марта 2022 года задолженности по процентам. Реализация протокола позволит Египту возобновить обслуживание кредита и погасить просроченную задолженность в общей сумме, на текущей момент эквивалентной 185 миллионам долларов.
https://1prime.ru/20241118/egipet-852896435.html
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/70/842527021_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_9a66b08f9ab9dca52836bca2f3f40e96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, египет, совфед
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Совфед
10:42 20.11.2024 (обновлено: 10:43 20.11.2024)
 
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите

СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом об уточнении выплаты госэкспорткредита

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита на сооружение атомной электростанции.
Ранее в Минфине сообщали, что протокол предусматривает продление на два года периода использования и погашения кредита, освобождение Египта от уплаты начисленных штрафных процентов при условии своевременного погашения накопленной с марта 2022 года задолженности по процентам.
Реализация протокола позволит Египту возобновить обслуживание кредита и погасить просроченную задолженность в общей сумме, на текущей момент эквивалентной 185 миллионам долларов.
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Египет рассмотрит ратификацию соглашения о промзоне России
18 ноября, 17:43
 
ЭкономикаРОССИЯЕГИПЕТСовфед
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала