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СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите

СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите - 20.11.2024, ПРАЙМ

СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите

Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:42+0300

2024-11-20T10:42+0300

2024-11-20T10:43+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита на сооружение атомной электростанции. Ранее в Минфине сообщали, что протокол предусматривает продление на два года периода использования и погашения кредита, освобождение Египта от уплаты начисленных штрафных процентов при условии своевременного погашения накопленной с марта 2022 года задолженности по процентам. Реализация протокола позволит Египту возобновить обслуживание кредита и погасить просроченную задолженность в общей сумме, на текущей момент эквивалентной 185 миллионам долларов.

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