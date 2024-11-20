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СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите - 20.11.2024, ПРАЙМ
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите
Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:42+0300
2024-11-20T10:42+0300
2024-11-20T10:43+0300
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита на сооружение атомной электростанции. Ранее в Минфине сообщали, что протокол предусматривает продление на два года периода использования и погашения кредита, освобождение Египта от уплаты начисленных штрафных процентов при условии своевременного погашения накопленной с марта 2022 года задолженности по процентам. Реализация протокола позволит Египту возобновить обслуживание кредита и погасить просроченную задолженность в общей сумме, на текущей момент эквивалентной 185 миллионам долларов.
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Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Совфед
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом о госэкспорткредите
СФ ратифицировал протокол к соглашению с Египтом об уточнении выплаты госэкспорткредита
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил протокол к соглашению между РФ и Египтом, продлевающий период погашения Каиром государственного экспортного кредита на сооружение атомной электростанции.
Ранее в Минфине сообщали, что протокол предусматривает продление на два года периода использования и погашения кредита, освобождение Египта от уплаты начисленных штрафных процентов при условии своевременного погашения накопленной с марта 2022 года задолженности по процентам.
Реализация протокола позволит Египту возобновить обслуживание кредита и погасить просроченную задолженность в общей сумме, на текущей момент эквивалентной 185 миллионам долларов.
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