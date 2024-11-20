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Центр ФСБ по киберинцидентам расторг соглашение с Positive Technologies

Центр ФСБ по киберинцидентам расторг соглашение с Positive Technologies - 20.11.2024, ПРАЙМ

Центр ФСБ по киберинцидентам расторг соглашение с Positive Technologies

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ России, расторг соглашение о сотрудничестве с компанией Positive... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T21:24+0300

2024-11-20T21:24+0300

2024-11-20T21:55+0300

россия

positive technologies

технологии

фсб

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ России, расторг соглашение о сотрудничестве с компанией Positive Technologies, специализирующейся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Как отмечается в сообщении на сайте Государственной системы предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), "по инициативе Национального координационного центра по компьютерным инцидентам соглашение о взаимодействии с АО "Позитивные технологии" в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак в связи с отсутствием взаимодействия по предусмотренным соглашением направлениям расторгнуто с 20 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.В Positive Technologies РИА Новости пояснили, что для компании это плановая активность, о которой уведомлено заранее."НКЦКИ меняет требования к обязанностям корпоративных центров ГосСОПКА, в связи с этим переподписываются соглашения. На данный момент мы в диалоге с регулятором и в процессе подписания нового соглашения", - добавили в компании.

https://1prime.ru/20241113/gref-852785687.html

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россия, positive technologies, технологии, фсб