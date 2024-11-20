Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/sovfed-852954967.html
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития - 20.11.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:58+0300
2024-11-20T15:58+0300
экономика
россия
совет федерации
закон
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. Этот закон был принят в 2011 году. В последний раз он подвергался изменениям летом прошлого года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, так как в России не было создано ни одной такой зоны. По словам авторов закона, Минэкономразвития РФ не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов режимы, например, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Кроме того, ранее в Бюджетный кодекс были внесены поправки, упраздняющие инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Закон об упразднении преференциального режима ЗТР должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования. Кроме того, Совфед одобрил закон-спутник, который признает утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса РФ, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Этот документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241118/rezident-852878661.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_181b9346ee95d2329c9776e0e5191fb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, совет федерации, закон, рф
Экономика, РОССИЯ, Совет Федерации, закон, РФ
15:58 20.11.2024
 
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития

Совфед одобрил закон об упразднении преференциального режима для ЗТР

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ.
Этот закон был принят в 2011 году. В последний раз он подвергался изменениям летом прошлого года.
Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, так как в России не было создано ни одной такой зоны.
По словам авторов закона, Минэкономразвития РФ не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов режимы, например, особые экономические зоны и территории опережающего развития.
Кроме того, ранее в Бюджетный кодекс были внесены поправки, упраздняющие инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР.
Закон об упразднении преференциального режима ЗТР должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Кроме того, Совфед одобрил закон-спутник, который признает утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса РФ, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Этот документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"
18 ноября, 08:14
 
ЭкономикаРОССИЯСовет ФедерациизаконРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала