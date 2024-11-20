https://1prime.ru/20241120/sovfed-852954967.html
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития - 20.11.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:58+0300
2024-11-20T15:58+0300
2024-11-20T15:58+0300
экономика
россия
совет федерации
закон
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. Этот закон был принят в 2011 году. В последний раз он подвергался изменениям летом прошлого года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, так как в России не было создано ни одной такой зоны. По словам авторов закона, Минэкономразвития РФ не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов режимы, например, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Кроме того, ранее в Бюджетный кодекс были внесены поправки, упраздняющие инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Закон об упразднении преференциального режима ЗТР должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования. Кроме того, Совфед одобрил закон-спутник, который признает утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса РФ, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Этот документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
https://1prime.ru/20241118/rezident-852878661.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_181b9346ee95d2329c9776e0e5191fb1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации, закон, рф
Экономика, РОССИЯ, Совет Федерации, закон, РФ
Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития
Совфед одобрил закон об упразднении преференциального режима для ЗТР
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ.
Этот закон был принят в 2011 году. В последний раз он подвергался изменениям летом прошлого года.
Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, так как в России не было создано ни одной такой зоны.
По словам авторов закона, Минэкономразвития РФ не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов режимы, например, особые экономические зоны и территории опережающего развития.
Кроме того, ранее в Бюджетный кодекс были внесены поправки, упраздняющие инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР.
Закон об упразднении преференциального режима ЗТР должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
Кроме того, Совфед одобрил закон-спутник, который признает утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса РФ, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Этот документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.
Wildberries стала резидентом ТОР "Амурская"