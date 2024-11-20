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Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития

Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития - 20.11.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об упразднении зон территориального развития

Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:58+0300

2024-11-20T15:58+0300

2024-11-20T15:58+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации в среду одобрил закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития (ЗТР) в РФ. Этот закон был принят в 2011 году. В последний раз он подвергался изменениям летом прошлого года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, так как в России не было создано ни одной такой зоны. По словам авторов закона, Минэкономразвития РФ не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов режимы, например, особые экономические зоны и территории опережающего развития. Кроме того, ранее в Бюджетный кодекс были внесены поправки, упраздняющие инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Закон об упразднении преференциального режима ЗТР должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования. Кроме того, Совфед одобрил закон-спутник, который признает утратившими силу отдельные положения статей 66, 67 и 68 Налогового кодекса РФ, касающиеся предоставления резидентам ЗТР инвестиционного налогового кредита. Этот документ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

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