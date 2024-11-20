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Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения безналичных переводов

Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения безналичных переводов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения безналичных переводов

Сенаторы одобрили поправки в закон "О национальной платежной системе", документ направлен на совершенствование порядка осуществления перевода денежных средств в | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T18:13+0300

2024-11-20T18:13+0300

2024-11-20T18:13+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "О национальной платежной системе", документ направлен на совершенствование порядка осуществления перевода денежных средств в рамках безналичных переводов. Член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Горицкий, представляя закон, отметил, что документом уточняются полномочия министерства финансов РФ и Банка России по определению правил указания реквизитов переводов в национальной платежной системе. "Теперь реквизиты переводов, формы распоряжений клиентов, правила указания реквизитов смогут определяться не только нормативными актами Банка России, но и договором между оператором по переводу денежных средств и клиентом или между операторами", - сказал сенатор. Уточняется, что реквизиты переводов по бюджетным платежам устанавливаются Минфином России совместно с Банком России. "При этом уточняются требования к форме и содержанию платежных документов, система становится более гибкой", - сказал Горицкий.

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россия, совфед, денежные переводы, переводы