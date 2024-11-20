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Госдума одобрила законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов

Госдума одобрила законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Госдума одобрила законопроект о рублевых спецсчетах для иностранных агентов

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок выплаты иноагентам на рублевые специальные счета... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:14+0300

2024-11-20T14:14+0300

2024-11-20T14:14+0300

россия

госдума

законопроект

иноагенты

спецсчета

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий особый порядок выплаты иноагентам на рублевые специальные счета средств, полученных от результатов интеллектуальной деятельности. Этот проект закона внесли в Госдуму в ноябре. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и один из авторов документа отмечал, что его соавторами являются 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он также заявлял, что лазейку для тех, кто использует полученные в РФ доходы для поддержки ВСУ, перекроют. Законопроект предусматривает введение особого порядка в отношении вознаграждений и иных платежей иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Также предлагается зачислять доходы таких лиц от творческой деятельности на специальный рублевый счет, открытие которого станет для них обязательным. При этом на имя иноагента можно будет открывать лишь один спецсчет. Распоряжаться средствами с данного счета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Авторы законопроекта также сообщали, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары. Документ также предусматривает, что согласно решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Списание средств со спецсчета по обязательствам иноагента допускается по решению суда о взыскании этих средств в бюджеты бюджетной системы РФ. Отмечается, что законопроект предварительно поддержали уполномоченные органы исполнительной власти. По документам, случаи, при которых допускается списание средств со спецсчетов по обязательствам иноагентов, а также порядок списания таких средств сможет устанавливать кабмин РФ. Кроме того, у иноагентов появится обязанность сообщать о наличии данного статуса тем, кто выплачивает ему вознаграждение и иные платежи, в том числе штрафы и пени, в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Согласно законопроекту, при исключении лица из реестра иноагентов спецсчет закрывает уполномоченный банк на основании заявления такого лица в течение 15 календарных дней со дня получения данного заявления. При этом остаток средств со спецсчета выдают лицу или перечисляют на другой его счет. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что ко второму чтению законопроекта планируется подготовить дополнительные нормы, которые также затронут зачисление средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

https://1prime.ru/20240901/inoagenty-851250829.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, законопроект, иноагенты, спецсчета