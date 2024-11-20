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США вышли на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в ЕС

США вышли на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в ЕС - 20.11.2024, ПРАЙМ

США вышли на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в ЕС

США в сентябре смогли подняться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в денежном выражении на фоне введения ЕС повышенных пошлин на | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T06:15+0300

2024-11-20T06:15+0300

2024-11-20T06:15+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. США в сентябре смогли подняться на второе место в рейтинге крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз в денежном выражении на фоне введения ЕС повышенных пошлин на его ввоз из России, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. После этого в июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза - до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро. В целом в сентябре ЕС нарастил импорт зерновых культур из-за рубежа на 6,6% по сравнению с августом - до 724,4 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком в денежном выражении, как и месяцем ранее, стала Украина, которая в сентябре нарастила отгрузки на 7,5% - до 234,9 миллиона евро. На страну приходится почти треть зернового импорта Евросоюза. На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков сентября оказались Штаты, месяцем ранее бывшие в списке только четвертыми: их сентябрьские отгрузки выросли почти втрое - до 132,3 миллиона евро, обеспечив более 18% европейского импорта. Следом за ними в списке наиболее заметных торговых партнеров ЕС идут Бразилия (13,5% импорта), Пакистан (4,3%) и Таиланд (4,1%).

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мировая экономика, сельское хозяйство, москва, сша, белоруссия, ес, евростат