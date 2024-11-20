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Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте

Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте - 20.11.2024, ПРАЙМ

Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте

Высокая ключевая ставка ЦБ РФ не повлияла на заключение соглашений в рамках государственно-частного партнерства в транспорте, заявил министр транспорта Роман... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T18:35+0300

2024-11-20T18:35+0300

2024-11-20T18:35+0300

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ не повлияла на заключение соглашений в рамках государственно-частного партнерства в транспорте, заявил министр транспорта Роман Старовойт. "Знаете, пессимисты говорили о том, что высокая ключевая ставка полностью остановит государственно-частное партнерство, отнюдь! Подписано несколько соглашений, причем по всем видам транспорта", - сказал он на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024. По словам министра, частные инвестиции в транспортную отрасль идут на многие на годы вперед, а иногда финансовая модель рассчитывается даже на десятилетия. Банк России в июле повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.

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россия, ставка банка россии, роман старовойт, минтранс рф, гчп