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Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте
Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте - 20.11.2024, ПРАЙМ
Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте
Высокая ключевая ставка ЦБ РФ не повлияла на заключение соглашений в рамках государственно-частного партнерства в транспорте, заявил министр транспорта Роман... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:35+0300
2024-11-20T18:35+0300
экономика
россия
ставка банка россии
роман старовойт
минтранс рф
гчп
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ не повлияла на заключение соглашений в рамках государственно-частного партнерства в транспорте, заявил министр транспорта Роман Старовойт. "Знаете, пессимисты говорили о том, что высокая ключевая ставка полностью остановит государственно-частное партнерство, отнюдь! Подписано несколько соглашений, причем по всем видам транспорта", - сказал он на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024. По словам министра, частные инвестиции в транспортную отрасль идут на многие на годы вперед, а иногда финансовая модель рассчитывается даже на десятилетия. Банк России в июле повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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россия, ставка банка россии, роман старовойт, минтранс рф, гчп
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России, Роман Старовойт, Минтранс РФ, ГЧП
18:35 20.11.2024
 
Глава Минтранса оценил влияние ключевой ставки ЦБ на ГЧП на транспорте

Старовойт: высокая ключевая ставка ЦБ не повлияла на ГЧП в транспорте

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ не повлияла на заключение соглашений в рамках государственно-частного партнерства в транспорте, заявил министр транспорта Роман Старовойт.
"Знаете, пессимисты говорили о том, что высокая ключевая ставка полностью остановит государственно-частное партнерство, отнюдь! Подписано несколько соглашений, причем по всем видам транспорта", - сказал он на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024.
По словам министра, частные инвестиции в транспортную отрасль идут на многие на годы вперед, а иногда финансовая модель рассчитывается даже на десятилетия.
Банк России в июле повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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ЭкономикаРОССИЯставка Банка РоссииРоман СтаровойтМинтранс РФГЧП
 
 
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