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Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России
Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России
Киев впервые использовал британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения удара вглубь российской территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:11+0300
2024-11-20T18:11+0300
политика
украина
всу
ракетные удары
storm shadow
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев впервые использовал британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения удара вглубь российской территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника."Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", — сказано в материале издания.Отмечается, что речь идет о ракетах Storm Shadow. В среду издание Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщило, что Вашингтон, как ожидается, разрешит Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, США больше не имеют возражений по данному вопросу. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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украина, всу, ракетные удары, storm shadow
Политика, УКРАИНА, ВСУ, ракетные удары, Storm Shadow
18:11 20.11.2024
 
Bloomberg: Киев впервые ударил ракетами Storm Shadow вглубь России

Bloomberg: Украина впервые применила ракеты Storm Shadow для удара вглубь России

© CC BY-SA 3.0 / Corrado BaldassiРакета Storm Shadow в музее Royal Air Force, Лондон
Ракета Storm Shadow в музее Royal Air Force, Лондон - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© CC BY-SA 3.0 / Corrado Baldassi
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев впервые использовал британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения удара вглубь российской территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
"Украинские вооруженные силы впервые выпустили британские крылатые ракеты по военным целям внутри территории России", — сказано в материале издания.
Отмечается, что речь идет о ракетах Storm Shadow.
В среду издание Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщило, что Вашингтон, как ожидается, разрешит Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, США больше не имеют возражений по данному вопросу.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
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ПолитикаУКРАИНАВСУракетные ударыStorm Shadow
 
 
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