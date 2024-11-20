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Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям

Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям - 20.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям

Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:58+0300

2024-11-20T15:58+0300

2024-11-20T15:59+0300

экономика

россия

транспорт

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль РФ развивается, несмотря на санкции, пассажирские и грузоперевозки в 2024 году сохраняют положительную динамику, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на непрекращающееся санкционное давление, отрасль продолжает поступательно развиваться. В текущем году перевозки, как пассажирские, так и грузовые, сохраняют положительную динамику. Рост за девять месяцев - на уровне примерно 3% и 6% соответственно", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.Некоторый спад наблюдается в отдельных сегментах транспорта РФ, он вызван изменениями в международной логистике, отметил он.На пленарном заседании Международного транспортного форума глава кабмина подчеркнул, что транспортная отрасль развивается, несмотря на санкционное давление."Такие результаты говорят о высокой адаптивности всех видов транспорта, устойчивости их работы. Хотя в отдельных сегментах пока отмечается некоторый спад. Это вызвано кардинальными изменениями, которые произошли в международной логистике. В том числе отказом зарубежных круизных компаний от посещения российских портов", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20241119/subsidii-852918376.html

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россия, транспорт, михаил мишустин