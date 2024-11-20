https://1prime.ru/20241120/transport-852955589.html
На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей
На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ
На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей
Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:05+0300
2024-11-20T16:05+0300
2024-11-20T16:05+0300
транспорт
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://1prime.ru/20241120/transport-852955105.html
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транспорт, михаил мишустин
Транспорт, Михаил Мишустин
На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей
Мишустин: власти РФ направят 1 трлн рублей на развитие транспорта в следующие 6 лет
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Мишустин оценил развитие транспортной отрасли России, вопреки санкциям