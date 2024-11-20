https://1prime.ru/20241120/transport-852955589.html

На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей

На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ

На развитие транспорта в следующие 6 лет будет направлен 1 триллион рублей

Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:05+0300

2024-11-20T16:05+0300

2024-11-20T16:05+0300

транспорт

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власти РФ направят 1 триллион рублей на развитие транспорта в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" в следующие 6 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В течение следующих шести лет суммарно предусмотрим в рамках "Эффективной транспортной системы" 1 триллион рублей. Причем из них в проекте федерального бюджета на ближайшие три года зарезервировано на эти цели свыше полутриллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.

https://1prime.ru/20241120/transport-852955105.html

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транспорт, михаил мишустин