https://1prime.ru/20241120/trassa-852958162.html
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга - 20.11.2024, ПРАЙМ
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга
Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:07+0300
2024-11-20T17:07+0300
2024-11-20T17:07+0300
россия
трасса м-12
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/53/842635368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ac7c20a055afc8ab97c6633f4328660f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы продолжаем этот маршрут (трассу М-12 "Восток" - прим ред.). В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума "Транспорт России". В июле этого года Хуснуллин сообщал, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Ранее вице-премьер подчеркивал, что М-12 – часть стратегического транспортного коридора, который окажет значительное влияние на развитие экономики страны.
https://1prime.ru/20241025/shtraf-852425812.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84263/53/842635368_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f2db67279adeca08a41b4836f616dde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, трасса м-12
Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга
Хуснуллин: трасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы продолжаем этот маршрут (трассу М-12 "Восток" - прим ред.). В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума "Транспорт России".
В июле этого года Хуснуллин сообщал, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году.
Ранее вице-премьер подчеркивал, что М-12 – часть стратегического транспортного коридора, который окажет значительное влияние на развитие экономики страны.
В РФ могут поднять штраф за неоплату проезда легковушек по платным трассам