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Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга

Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга - 20.11.2024, ПРАЙМ

Трассу М-12 продлят до Екатеринбурга

Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:07+0300

2024-11-20T17:07+0300

2024-11-20T17:07+0300

россия

трасса м-12

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год - до Тюмени, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Мы продолжаем этот маршрут (трассу М-12 "Восток" - прим ред.). В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени", - сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума "Транспорт России". В июле этого года Хуснуллин сообщал, что трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Ранее вице-премьер подчеркивал, что М-12 – часть стратегического транспортного коридора, который окажет значительное влияние на развитие экономики страны.

https://1prime.ru/20241025/shtraf-852425812.html

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россия, трасса м-12