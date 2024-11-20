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ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами - 20.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами
ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами - 20.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами
ЦБ РФ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами, они вступят в силу с 11 января 2025 года, говорится в сообщении регулятора. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:28+0300
2024-11-20T20:28+0300
банк россии
россия
валютный контроль
права
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами, они вступят в силу с 11 января 2025 года, говорится в сообщении регулятора. "Внешнеторговые контракты, в том числе и те, в расчетах по которым используются цифровые права, подлежат постановке на учет в уполномоченных банках, подчеркивается в указании Банка России", - отмечается там же. Для таких контрактов сохранен подход по постановке на учет: по импортным - от 3 миллионов рублей, по экспортным - от 10 миллионов рублей, говорится в сообщении. "Указание определяет, какие документы и информацию должен передавать в банк резидент. К таким сведениям относятся данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, а также при совершении иных валютных операций, связанных с цифровыми правами", - сказано в сообщении.
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россия, валютный контроль, права
Банк России, РОССИЯ, валютный контроль, Права
20:28 20.11.2024
 
ЦБ уточнил порядок валютного контроля по операциям с цифровыми правами

ЦБ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ установил особенности валютного контроля по операциям с цифровыми правами, они вступят в силу с 11 января 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Внешнеторговые контракты, в том числе и те, в расчетах по которым используются цифровые права, подлежат постановке на учет в уполномоченных банках, подчеркивается в указании Банка России", - отмечается там же.
Для таких контрактов сохранен подход по постановке на учет: по импортным - от 3 миллионов рублей, по экспортным - от 10 миллионов рублей, говорится в сообщении.
"Указание определяет, какие документы и информацию должен передавать в банк резидент. К таким сведениям относятся данные об операциях по передаче или получению цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам, а также при совершении иных валютных операций, связанных с цифровыми правами", - сказано в сообщении.
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