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Росстат зафиксировал снижение цен промпроизводителей в стране - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Росстат зафиксировал снижение цен промпроизводителей в стране
Росстат зафиксировал снижение цен промпроизводителей в стране - 20.11.2024, ПРАЙМ
Росстат зафиксировал снижение цен промпроизводителей в стране
Цены промышленных производителей в России в октябре в месячном выражении снизились на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре, в годовом - замедлили рост до 2,7% с... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:15+0300
2024-11-20T19:15+0300
экономика
россия
промышленность
росстат
цены
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в России в октябре в месячном выражении снизились на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре, в годовом - замедлили рост до 2,7% с 5,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата. "В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 106,4%", - говорится в документе. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в октябре ускорили снижение до 3,3% с 1,3% месяцем ранее; в годовом выражении также снизились - на 11%. В обрабатывающих производствах за октябрь цены не изменились, а в годовом выражении - поднялись на 7,1%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в октябре ускорили рост до 2,2% с 0,4% в сентябре, в годовом выражении выросли на 13,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены за октябрь снизились на 0,5% после снижения на 1,5% месяцем ранее, в годовом выражении – выросли на 4,5%.
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россия, промышленность, росстат, цены
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, Росстат, цены
19:15 20.11.2024
 
Росстат зафиксировал снижение цен промпроизводителей в стране

Росстат: цены промпроизводителей в РФ за октябрь снизились на 0,6%

© fotolia.com / KurhanКалькулятор
Калькулятор - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в России в октябре в месячном выражении снизились на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре, в годовом - замедлили рост до 2,7% с 5,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Росстата.
"В октябре 2024 года по сравнению с сентябрем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 99,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 106,4%", - говорится в документе.
В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в октябре ускорили снижение до 3,3% с 1,3% месяцем ранее; в годовом выражении также снизились - на 11%. В обрабатывающих производствах за октябрь цены не изменились, а в годовом выражении - поднялись на 7,1%.
В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в октябре ускорили рост до 2,2% с 0,4% в сентябре, в годовом выражении выросли на 13,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены за октябрь снизились на 0,5% после снижения на 1,5% месяцем ранее, в годовом выражении – выросли на 4,5%.
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