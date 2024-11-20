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СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:03+0300
2024-11-20T18:03+0300
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают многолетние связи с Центральным разведывательным управлением США, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях. Авторы публикации сообщили со ссылкой на собственные источники, что "есть много свидетельств тому, что ответственными за крупнейший акт саботажа в истории Европы были около дюжины мужчин и одна женщина из Украины", причем некоторые из них — гражданские лица, другие — военнослужащие. "Они были наняты и обучены группой, которая в течение многих лет планировала и проводила секретные операции для украинского аппарата безопасности. Некоторые из преступников имеют давние связи с ЦРУ", — говорится в материале. В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" издание называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки. Кроме того, Spiegel считает, что атака была совершена не при помощи сложной аппаратуры, а только с использованием баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. В материале сказано, что эти устройства погрузили в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". Сумма бюджета на диверсию, как по данным издания, составила всего лишь 300 тысяч долларов. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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газ, северный поток - 2, европа, сша
Происшествия, Газ, Северный поток - 2, ЕВРОПА, США
18:03 20.11.2024
 
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ

Spiegel: ряд подозреваемых в подрыве "Севпотоков" имеют многолетние связи с ЦРУ

© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
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БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают многолетние связи с Центральным разведывательным управлением США, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях.
Авторы публикации сообщили со ссылкой на собственные источники, что "есть много свидетельств тому, что ответственными за крупнейший акт саботажа в истории Европы были около дюжины мужчин и одна женщина из Украины", причем некоторые из них — гражданские лица, другие — военнослужащие.
"Они были наняты и обучены группой, которая в течение многих лет планировала и проводила секретные операции для украинского аппарата безопасности. Некоторые из преступников имеют давние связи с ЦРУ", — говорится в материале.
В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" издание называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки.
Кроме того, Spiegel считает, что атака была совершена не при помощи сложной аппаратуры, а только с использованием баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. В материале сказано, что эти устройства погрузили в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". Сумма бюджета на диверсию, как по данным издания, составила всего лишь 300 тысяч долларов.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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