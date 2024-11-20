https://1prime.ru/20241120/tsru-852960370.html
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:03+0300
2024-11-20T18:03+0300
2024-11-20T18:03+0300
происшествия
газ
северный поток - 2
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_48670c2e686c946ceb5a581823d26749.jpg
БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают многолетние связи с Центральным разведывательным управлением США, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях. Авторы публикации сообщили со ссылкой на собственные источники, что "есть много свидетельств тому, что ответственными за крупнейший акт саботажа в истории Европы были около дюжины мужчин и одна женщина из Украины", причем некоторые из них — гражданские лица, другие — военнослужащие. "Они были наняты и обучены группой, которая в течение многих лет планировала и проводила секретные операции для украинского аппарата безопасности. Некоторые из преступников имеют давние связи с ЦРУ", — говорится в материале. В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" издание называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки. Кроме того, Spiegel считает, что атака была совершена не при помощи сложной аппаратуры, а только с использованием баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. В материале сказано, что эти устройства погрузили в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". Сумма бюджета на диверсию, как по данным издания, составила всего лишь 300 тысяч долларов. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241106/sevpotok-852640396.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/82/840318231_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_486048bc55f11bfc3eaf40197cfb4220.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, северный поток - 2, европа, сша
Происшествия, Газ, Северный поток - 2, ЕВРОПА, США
СМИ узнали о связях подозреваемых в подрыве "Северных потоков" с ЦРУ
Spiegel: ряд подозреваемых в подрыве "Севпотоков" имеют многолетние связи с ЦРУ
БЕРЛИН, 20 ноя - ПРАЙМ. Некоторые из подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный пото — 2" украинские граждане, в частности планировавшие атаку, поддерживают многолетние связи с Центральным разведывательным управлением США, следует из опубликованных немецким изданием Spiegel новых данных по диверсии на магистралях.
Авторы публикации сообщили со ссылкой на собственные источники, что "есть много свидетельств тому, что ответственными за крупнейший акт саботажа в истории Европы были около дюжины мужчин и одна женщина из Украины", причем некоторые из них — гражданские лица, другие — военнослужащие.
"Они были наняты и обучены группой, которая в течение многих лет планировала и проводила секретные операции для украинского аппарата безопасности. Некоторые из преступников имеют давние связи с ЦРУ", — говорится в материале.
В качестве одного из главных руководителей запланированной диверсии под кодовым названием "Диаметр" издание называет находящегося экс-агента украинских спецслужб Романа Червинского. Утверждается, что он находился под следствием из-за неудавшейся операции по вербовке российского военного пилота, который передал начальству координаты посадки.
Кроме того, Spiegel считает, что атака была совершена не при помощи сложной аппаратуры, а только с использованием баллонов для сжатого воздуха, наполненных взрывчаткой. В материале сказано, что эти устройства погрузили в упоминавшуюся уже в более ранних расследованиях СМИ яхту "Андромеда". Сумма бюджета на диверсию, как по данным издания, составила всего лишь 300 тысяч долларов.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Названо условие, при котором заработает уцелевшая нитка "Северного потока"