Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/tu214-852964253.html
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК - 20.11.2024, ПРАЙМ
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК
Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:23+0300
2024-11-20T20:23+0300
экономика
россия
оак
ту-214
импортозамещение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75577/03/755770358_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_7a19b27683859701e1f983743c3309f9.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения", - отметили в компании. Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С.П. Горбунова и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО "Туполев", по его данным, задание на полет выполнено в полном объеме. Самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией "Трансаэро". В 2015 году воздушное судно прекратило полеты и находилось на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.
https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75577/03/755770358_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_6286fdbdcd19153dc5ae33315cdbf3a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оак, ту-214, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, ОАК, Ту-214, импортозамещение
20:23 20.11.2024
 
Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК

ОАК: импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках испытаний

В.Путин осмотрел новый самолет Ту-214
В.Путин осмотрел новый самолет Ту-214
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения", - отметили в компании.
Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С.П. Горбунова и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО "Туполев", по его данным, задание на полет выполнено в полном объеме.
Самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией "Трансаэро". В 2015 году воздушное судно прекратило полеты и находилось на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.
%Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Названы сроки начала летных испытаний импортозамещенного самолета МС-21
18 сентября, 18:49
 
ЭкономикаРОССИЯОАКТу-214импортозамещение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала