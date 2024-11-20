https://1prime.ru/20241120/tu214-852964253.html

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК - 20.11.2024, ПРАЙМ

Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух, сообщила ОАК

Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T20:23+0300

2024-11-20T20:23+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения", - отметили в компании. Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С.П. Горбунова и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО "Туполев", по его данным, задание на полет выполнено в полном объеме. Самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией "Трансаэро". В 2015 году воздушное судно прекратило полеты и находилось на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.

https://1prime.ru/20240918/samolet-851656197.html

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россия, оак, ту-214, импортозамещение