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Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента
Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T23:06+0300
2024-11-20T23:06+0300
2024-11-20T23:06+0300
экономика
россия
segezha
чистый убыток
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "За 9М 2024 г. чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% г/г на фоне роста расходов по процентам", - говорится в сообщении. Выручка выросла на 19%, до 76 миллиардов рублей. По оценке компании это обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. OIBDA холдинга выросла на 23% и составила 8,6 миллиарда рублей. Также отмечается, что чистый убыток за третий квартал составил 5,4 миллиарда рублей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка за третий квартал выросла на 4% по сравнению со вторым кварталом, до 27,1 миллиарда рублей. По оценке компании, это связано с ростом объемов реализации товаров группы. OIBDA холдинга за третий квартал выросла на 30% и составила 2,9 миллиарда рублей, маржа OIBDA осталась на уровне 11%. Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
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россия, segezha, чистый убыток, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Segezha, чистый убыток, отчетность по МСФО
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента
Чистый убыток Segezha Group по МСФО за 9 месяцев вырос на 43%, до 14,9 млрд руб
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,9 миллиарда рублей, сообщила компания.
"За 9М 2024 г. чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% г/г на фоне роста расходов по процентам", - говорится в сообщении.
Выручка выросла на 19%, до 76 миллиардов рублей. По оценке компании это обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. OIBDA холдинга выросла на 23% и составила 8,6 миллиарда рублей.
Также отмечается, что чистый убыток за третий квартал составил 5,4 миллиарда рублей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Выручка за третий квартал выросла на 4% по сравнению со вторым кварталом, до 27,1 миллиарда рублей. По оценке компании, это связано с ростом объемов реализации товаров группы. OIBDA холдинга за третий квартал выросла на 30% и составила 2,9 миллиарда рублей, маржа OIBDA осталась на уровне 11%.
Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
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