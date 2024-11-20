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Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента
Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T23:06+0300
2024-11-20T23:06+0300
экономика
россия
segezha
чистый убыток
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,9 миллиарда рублей, сообщила компания. "За 9М 2024 г. чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% г/г на фоне роста расходов по процентам", - говорится в сообщении. Выручка выросла на 19%, до 76 миллиардов рублей. По оценке компании это обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. OIBDA холдинга выросла на 23% и составила 8,6 миллиарда рублей. Также отмечается, что чистый убыток за третий квартал составил 5,4 миллиарда рублей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка за третий квартал выросла на 4% по сравнению со вторым кварталом, до 27,1 миллиарда рублей. По оценке компании, это связано с ростом объемов реализации товаров группы. OIBDA холдинга за третий квартал выросла на 30% и составила 2,9 миллиарда рублей, маржа OIBDA осталась на уровне 11%. Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
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россия, segezha, чистый убыток, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Segezha, чистый убыток, отчетность по МСФО
23:06 20.11.2024
 
Чистый убыток Segezha Group за девять месяцев вырос на 43 процента

Чистый убыток Segezha Group по МСФО за 9 месяцев вырос на 43%, до 14,9 млрд руб

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистый убыток лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК "Система") по МСФО за девять месяцев 2024 года вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,9 миллиарда рублей, сообщила компания.
"За 9М 2024 г. чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% г/г на фоне роста расходов по процентам", - говорится в сообщении.
Выручка выросла на 19%, до 76 миллиардов рублей. По оценке компании это обусловлено формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. OIBDA холдинга выросла на 23% и составила 8,6 миллиарда рублей.
Также отмечается, что чистый убыток за третий квартал составил 5,4 миллиарда рублей, что на 25% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Выручка за третий квартал выросла на 4% по сравнению со вторым кварталом, до 27,1 миллиарда рублей. По оценке компании, это связано с ростом объемов реализации товаров группы. OIBDA холдинга за третий квартал выросла на 30% и составила 2,9 миллиарда рублей, маржа OIBDA осталась на уровне 11%.
Segezha Group - один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География активов компании охватывает три государства, при этом все основные производства сосредоточены на территории России, а продукция компании представлена на рынках более чем 80 стран.
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ЭкономикаРОССИЯSegezhaчистый убытокотчетность по МСФО
 
 
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