https://1prime.ru/20241120/udar-852963519.html

СМИ: Лондон не стал комментировать сообщения об ударе Storm Shadow по РФ

СМИ: Лондон не стал комментировать сообщения об ударе Storm Shadow по РФ - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Лондон не стал комментировать сообщения об ударе Storm Shadow по РФ

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера не стал комментировать сообщения в СМИ о том, что дальнобойные ракеты Storm Shadow британского... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:29+0300

2024-11-20T19:29+0300

2024-11-20T19:29+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Представитель британского премьер-министра Кира Стармера не стал комментировать сообщения в СМИ о том, что дальнобойные ракеты Storm Shadow британского производства якобы были впервые применены для нанесения удара вглубь российской территории. Об этом сообщило в среду издание Guardian. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев якобы впервые применил Storm Shadow для удара вглубь России. "В Великобритании представитель премьер-министра отказался комментировать сообщения в СМИ о том, что производимые в Британии ракеты Storm Shadow были выпущены по целям в пределах Российской Федерации", — сказано в материале. По данным издания, представитель Стармера заявил, что в офисе премьера не будут комментировать сообщения или оперативные вопросы, но, по информации Guardian, британские ракеты действительно были применены. В среду издание Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщило, что Вашингтон, как ожидается, разрешит Киеву применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, США больше не имеют возражений по данному вопросу.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ в ночь на вторник ударили шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Ведомство отмечало, что в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет были сбиты и одна повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.

https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html

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великобритания, storm shadow, украина, ракетные удары, россия