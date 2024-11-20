https://1prime.ru/20241120/udary-852948190.html

Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Решение администрации действующего американского президента Джо Байдена по ракетным ударом вглубь России направлено на еще большее разжигание конфликта, считает | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:22+0300

2024-11-20T13:22+0300

2024-11-20T13:23+0300

политика

реджеп тайип эрдоган

турция

сша

ракетные удары

россия

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АНКАРА, 20 ноя – ПРАЙМ. Решение администрации действующего американского президента Джо Байдена по ракетным ударом вглубь России направлено на еще большее разжигание конфликта, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган."Сейчас господин (Джо) Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", - объяснил лидер Турции свою позицию журналистам по возвращению из Рио-де-Жанейро с саммита G20. Он также отметил, что такой шаг приведет лишь к еще большей реакции Москвы.Эрдоган напомнил об обновлении ядерной доктрины России, которая расширяет границы применения ядерного оружия в случае поступления информации об атаке со стороны ядерной державы или при ее поддержке. Таким образом, добавил турецкий лидер, весь мир может оказаться на грани новой войны.Президент заверил, что Турция не одобряет и не поощряет решение Штатов.

https://1prime.ru/20241120/rakety-852946198.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, сша, ракетные удары, россия