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Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России
Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России
Решение администрации действующего американского президента Джо Байдена по ракетным ударом вглубь России направлено на еще большее разжигание конфликта, считает | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:22+0300
2024-11-20T13:23+0300
политика
реджеп тайип эрдоган
турция
сша
ракетные удары
россия
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АНКАРА, 20 ноя – ПРАЙМ. Решение администрации действующего американского президента Джо Байдена по ракетным ударом вглубь России направлено на еще большее разжигание конфликта, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган."Сейчас господин (Джо) Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", - объяснил лидер Турции свою позицию журналистам по возвращению из Рио-де-Жанейро с саммита G20. Он также отметил, что такой шаг приведет лишь к еще большей реакции Москвы.Эрдоган напомнил об обновлении ядерной доктрины России, которая расширяет границы применения ядерного оружия в случае поступления информации об атаке со стороны ядерной державы или при ее поддержке. Таким образом, добавил турецкий лидер, весь мир может оказаться на грани новой войны.Президент заверил, что Турция не одобряет и не поощряет решение Штатов.
https://1prime.ru/20241120/rakety-852946198.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, сша, ракетные удары, россия
Политика, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ, США, ракетные удары, РОССИЯ
13:22 20.11.2024 (обновлено: 13:23 20.11.2024)
 
Эрдоган прокомментировал разрешение США на удары вглубь России

Эрдоган: решение США по ракетным ударам приведет к еще большей реакции Москвы

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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АНКАРА, 20 ноя – ПРАЙМ. Решение администрации действующего американского президента Джо Байдена по ракетным ударом вглубь России направлено на еще большее разжигание конфликта, считает турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сейчас господин (Джо) Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрасталась", - объяснил лидер Турции свою позицию журналистам по возвращению из Рио-де-Жанейро с саммита G20. Он также отметил, что такой шаг приведет лишь к еще большей реакции Москвы.
Эрдоган напомнил об обновлении ядерной доктрины России, которая расширяет границы применения ядерного оружия в случае поступления информации об атаке со стороны ядерной державы или при ее поддержке. Таким образом, добавил турецкий лидер, весь мир может оказаться на грани новой войны.
Президент заверил, что Турция не одобряет и не поощряет решение Штатов.
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ПолитикаРеджеп Тайип ЭрдоганТУРЦИЯСШАракетные ударыРОССИЯ
 
 
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