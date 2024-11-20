https://1prime.ru/20241120/ukraina-852948010.html

"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией

"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией

Запад проявляет упорное стремление к конфронтации с Россией, и без "мордобоя" не обойтись, говорится в материале польского издания Myśl Polska. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:11+0300

2024-11-20T13:11+0300

2024-11-20T13:11+0300

политика

украина

запад

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запад проявляет упорное стремление к конфронтации с Россией, и без "мордобоя" не обойтись, говорится в материале польского издания Myśl Polska.Согласно публикации, окончательный исход будет болезненным для Европы, которая в конечном счете изменит свое поведение, когда Россия даст ей заслуженный отпор. Кроме того, на Западе уже активно появляются желающие столкнуться с Россией. Так, Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии, заявил о готовности принять решительные меры против России и выдать ей 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине.Некий отставной генерал представил план победы Польши над ядерной Россией, а генерал Веслав Кукула говорит о подготовке к вооруженной конфронтации с Россией. Все эти события создают искаженное представление о силе Польши."Суждено ли сбыться планам Туска и его подручных? Судя по упорному стремлению к конфронтации с Россией, без мордобоя не обойтись. Этот мордобой будет очень болезненным для Европы", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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