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"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией
"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией
Запад проявляет упорное стремление к конфронтации с Россией, и без "мордобоя" не обойтись, говорится в материале польского издания Myśl Polska. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:11+0300
2024-11-20T13:11+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запад проявляет упорное стремление к конфронтации с Россией, и без "мордобоя" не обойтись, говорится в материале польского издания Myśl Polska.Согласно публикации, окончательный исход будет болезненным для Европы, которая в конечном счете изменит свое поведение, когда Россия даст ей заслуженный отпор. Кроме того, на Западе уже активно появляются желающие столкнуться с Россией. Так, Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии, заявил о готовности принять решительные меры против России и выдать ей 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине.Некий отставной генерал представил план победы Польши над ядерной Россией, а генерал Веслав Кукула говорит о подготовке к вооруженной конфронтации с Россией. Все эти события создают искаженное представление о силе Польши."Суждено ли сбыться планам Туска и его подручных? Судя по упорному стремлению к конфронтации с Россией, без мордобоя не обойтись. Этот мордобой будет очень болезненным для Европы", - резюмировал автор материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
13:11 20.11.2024
 
"Нарывается". В Польше задумались о последствиях конфронтации с Россией

MP: Запад нарывается на конфликт — и получит от России по заслугам

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Запад проявляет упорное стремление к конфронтации с Россией, и без "мордобоя" не обойтись, говорится в материале польского издания Myśl Polska.
Согласно публикации, окончательный исход будет болезненным для Европы, которая в конечном счете изменит свое поведение, когда Россия даст ей заслуженный отпор.
Кроме того, на Западе уже активно появляются желающие столкнуться с Россией. Так, Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии, заявил о готовности принять решительные меры против России и выдать ей 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине.
Некий отставной генерал представил план победы Польши над ядерной Россией, а генерал Веслав Кукула говорит о подготовке к вооруженной конфронтации с Россией. Все эти события создают искаженное представление о силе Польши.
"Суждено ли сбыться планам Туска и его подручных? Судя по упорному стремлению к конфронтации с Россией, без мордобоя не обойтись. Этот мордобой будет очень болезненным для Европы", - резюмировал автор материала.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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