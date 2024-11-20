Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241120/ulan-ude-852935652.html
В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения
В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения
Систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей модернизируют в Улан-Удэ до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:49+0300
2024-11-20T06:49+0300
энергетика
экономика
улан-удэ
бурятия
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852935652.jpg?1732074587
УЛАН-УДЭ, 20 ноя – ПРАЙМ. Систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей модернизируют в Улан-Удэ до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. "Правительственная комиссия одобрила проект модернизации коммунальной инфраструктуры в столице Бурятии. Построят новую котельную, центральный тепловой пункт, насосную станцию и 1,2 километра тепловых сетей. Проект стоимостью 152,7 миллиона рублей завершат до конца 2025 года", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, проект обеспечит стабильное тепло для 546 жителей города. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, это уже не первый проект в рамках программы модернизации. "Ранее в Улан-Удэ были реконструированы два центральных тепловых пункта, котельная и введены в эксплуатацию 4,7 километра тепловых сетей. В результате стабильное тепло получили 14,3 тысячи человек", - написал он в своем Telegram-канале.
улан-удэ
бурятия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
улан-удэ, бурятия, алексей цыденов
Энергетика, Экономика, Улан-Удэ, Бурятия, Алексей Цыденов
06:49 20.11.2024
 
В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения

В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 20 ноя – ПРАЙМ. Систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей модернизируют в Улан-Удэ до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
"Правительственная комиссия одобрила проект модернизации коммунальной инфраструктуры в столице Бурятии. Построят новую котельную, центральный тепловой пункт, насосную станцию и 1,2 километра тепловых сетей. Проект стоимостью 152,7 миллиона рублей завершат до конца 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проект обеспечит стабильное тепло для 546 жителей города.
Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, это уже не первый проект в рамках программы модернизации. "Ранее в Улан-Удэ были реконструированы два центральных тепловых пункта, котельная и введены в эксплуатацию 4,7 километра тепловых сетей. В результате стабильное тепло получили 14,3 тысячи человек", - написал он в своем Telegram-канале.
 
ЭнергетикаЭкономикаУлан-УдэБурятияАлексей Цыденов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала