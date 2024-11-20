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В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения

В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Улан-Удэ модернизируют систему теплоснабжения

Систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей модернизируют в Улан-Удэ до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T06:49+0300

2024-11-20T06:49+0300

2024-11-20T06:49+0300

энергетика

экономика

улан-удэ

бурятия

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – ПРАЙМ. Систему теплоснабжения за более чем 153 миллиона рублей модернизируют в Улан-Удэ до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства Бурятии. "Правительственная комиссия одобрила проект модернизации коммунальной инфраструктуры в столице Бурятии. Построят новую котельную, центральный тепловой пункт, насосную станцию и 1,2 километра тепловых сетей. Проект стоимостью 152,7 миллиона рублей завершат до конца 2025 года", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, проект обеспечит стабильное тепло для 546 жителей города. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, это уже не первый проект в рамках программы модернизации. "Ранее в Улан-Удэ были реконструированы два центральных тепловых пункта, котельная и введены в эксплуатацию 4,7 километра тепловых сетей. В результате стабильное тепло получили 14,3 тысячи человек", - написал он в своем Telegram-канале.

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улан-удэ, бурятия, алексей цыденов