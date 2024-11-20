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"Они пропали": в ВСУ раскрыли, что произошло с их системами HIMARS
"Они пропали": в ВСУ раскрыли, что произошло с их системами HIMARS - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Они пропали": в ВСУ раскрыли, что произошло с их системами HIMARS
Американские ракетные комплексы HIMARS практически исчезли с украинского фронта, передает издание New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:37+0300
2024-11-20T14:37+0300
2024-11-20T14:37+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Американские ракетные комплексы HIMARS практически исчезли с украинского фронта, передает издание New York Times со ссылкой на военнослужащих ВСУ."Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали", — сообщил один из собеседников издания.В газете также заметили, что Бойцы украинской армии также сообщают о снижении артиллерийских обстрелов со стороны Украины, включая удары из американских залповых систем.По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Роогова, российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Гуляйполем в Запорожской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет".
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всу, украина, himars
Вооружения, ВСУ, УКРАИНА, HIMARS
"Они пропали": в ВСУ раскрыли, что произошло с их системами HIMARS
NYT: солдаты ВСУ сообщают, что с фронта почти пропали РСЗО HIMARS
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Американские ракетные комплексы HIMARS практически исчезли с украинского фронта, передает издание New York Times
со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
"Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали", — сообщил один из собеседников издания.
В газете также заметили, что Бойцы украинской армии также сообщают о снижении артиллерийских обстрелов со стороны Украины, включая удары из американских залповых систем.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Роогова, российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Гуляйполем в Запорожской области с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS