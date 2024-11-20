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Пассажирские вагоны живут 28-40 лет
Пассажирские вагоны живут 28-40 лет - 20.11.2024, ПРАЙМ
Пассажирские вагоны живут 28-40 лет
Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T03:52+0300
2024-11-20T03:52+0300
2024-11-20T03:52+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или отправляется на металлолом, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь", - сказал Пястолов.
Парк ФПК насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте - 12,8 лет.
"Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом", - добавил Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
Пассажирские вагоны живут 28-40 лет
Глава ФПК Пястолов: пассажирские вагоны живут 28-40 лет
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или отправляется на металлолом, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь", - сказал Пястолов.
Парк ФПК насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте - 12,8 лет.
"Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом", - добавил Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.