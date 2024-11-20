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Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным

Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным - 20.11.2024, ПРАЙМ

Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным

Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный российскими силовиками, рассказал, что его завербовал украинский военный в ноябре 2023 года. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:08+0300

2024-11-20T10:08+0300

2024-11-20T10:08+0300

происшествия

вербовка

фрг

подрыв

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный российскими силовиками, рассказал, что его завербовал украинский военный в ноябре 2023 года.Ранее стало известно, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при въезде в Калининградскую область из Польши. Сообщается, что немец собирался осуществить диверсию на энергетическом объекте. При досмотре автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли пол-литра жидкой взрывчатки."Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - рассказали в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. Задержанный сообщил, что Жоров призывал его "внести лепту" в окончание украинского конфликта."Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20241120/vzryv-852939232.html

фрг

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вербовка, фрг, подрыв