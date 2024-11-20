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Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным
Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным - 20.11.2024, ПРАЙМ
Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным
Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный российскими силовиками, рассказал, что его завербовал украинский военный в ноябре 2023 года. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:08+0300
2024-11-20T10:08+0300
происшествия
вербовка
фрг
подрыв
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный российскими силовиками, рассказал, что его завербовал украинский военный в ноябре 2023 года.Ранее стало известно, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при въезде в Калининградскую область из Польши. Сообщается, что немец собирался осуществить диверсию на энергетическом объекте. При досмотре автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли пол-литра жидкой взрывчатки."Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - рассказали в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. Задержанный сообщил, что Жоров призывал его "внести лепту" в окончание украинского конфликта."Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - подчеркнул он.
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вербовка, фрг, подрыв
Происшествия, Вербовка, ФРГ, подрыв
10:08 20.11.2024
 
Задержанный гражданин ФРГ рассказал о вербовке украинским военным

ФСБ: Гайдук заявил, что в ноябре 2023 году его завербовал сослуживец с Украины

© flickr.com / Juanedc.comФлаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве
Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© flickr.com / Juanedc.com
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гражданин ФРГ Николай Гайдук, задержанный российскими силовиками, рассказал, что его завербовал украинский военный в ноябре 2023 года.
Ранее стало известно, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при въезде в Калининградскую область из Польши. Сообщается, что немец собирался осуществить диверсию на энергетическом объекте. При досмотре автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли пол-литра жидкой взрывчатки.
"Совершить подрыв его настроил бывший подполковник одесской полиции Александр Жоров, сослуживец Гайдука", - рассказали в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ. Задержанный сообщил, что Жоров призывал его "внести лепту" в окончание украинского конфликта.
"Вот это разговор, который он повел... Ноябрь 2023 года", - подчеркнул он.
ФСБ РФ
Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде
09:43
 
ПроисшествияВербовкаФРГподрыв
 
 
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