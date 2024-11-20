https://1prime.ru/20241120/volga-852935579.html
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:43+0300
2024-11-20T06:43+0300
2024-11-20T06:43+0300
бизнес
россия
рф
москва
ульяновск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852935579.jpg?1732074215
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.
"На будущий год у нас будет 150 миллионов, которые мы пополам с Минэкономразвития будем отдавать на этот проект", - сказал Пошивай.
Замглавы Минтранса РФ отметил, что скоростные речные перевозки пассажиров по Волге планируется в дальнейшем развивать. Проектом предусмотрено 5 этапов до 2030 года.
В октябре 2023 года Минтранс РФ сообщил о планах запустить новый проект скоростных пассажирских перевозок по Волге от Городца до Ульяновска на современных судах. Развитие скоростной маршрутной сети в трех регионах, как ожидалось, в 2024 году позволит достичь следующих показателей пассажиропотока: Нижегородская область - 150 тысяч, Татарстан - 180 тысяч, Чувашия - 24 тысячи человек.
рф
москва
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, москва, ульяновск
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Ульяновск
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.
"На будущий год у нас будет 150 миллионов, которые мы пополам с Минэкономразвития будем отдавать на этот проект", - сказал Пошивай.
Замглавы Минтранса РФ отметил, что скоростные речные перевозки пассажиров по Волге планируется в дальнейшем развивать. Проектом предусмотрено 5 этапов до 2030 года.
В октябре 2023 года Минтранс РФ сообщил о планах запустить новый проект скоростных пассажирских перевозок по Волге от Городца до Ульяновска на современных судах. Развитие скоростной маршрутной сети в трех регионах, как ожидалось, в 2024 году позволит достичь следующих показателей пассажиропотока: Нижегородская область - 150 тысяч, Татарстан - 180 тысяч, Чувашия - 24 тысячи человек.