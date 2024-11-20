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На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ
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На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей
На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:43+0300
2024-11-20T06:43+0300
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россия
рф
москва
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай. "На будущий год у нас будет 150 миллионов, которые мы пополам с Минэкономразвития будем отдавать на этот проект", - сказал Пошивай. Замглавы Минтранса РФ отметил, что скоростные речные перевозки пассажиров по Волге планируется в дальнейшем развивать. Проектом предусмотрено 5 этапов до 2030 года. В октябре 2023 года Минтранс РФ сообщил о планах запустить новый проект скоростных пассажирских перевозок по Волге от Городца до Ульяновска на современных судах. Развитие скоростной маршрутной сети в трех регионах, как ожидалось, в 2024 году позволит достичь следующих показателей пассажиропотока: Нижегородская область - 150 тысяч, Татарстан - 180 тысяч, Чувашия - 24 тысячи человек.
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40
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бизнес, россия, рф, москва, ульяновск
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Ульяновск
06:43 20.11.2024
 
На развитие скоростных перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей

На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге направят 150 миллионов рублей

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На развитие скоростных пассажирских перевозок по Волге в следующем году планируется направить 150 миллионов рублей, рассказал РИА Новости замглавы Минтранса РФ Александр Пошивай.
"На будущий год у нас будет 150 миллионов, которые мы пополам с Минэкономразвития будем отдавать на этот проект", - сказал Пошивай.
Замглавы Минтранса РФ отметил, что скоростные речные перевозки пассажиров по Волге планируется в дальнейшем развивать. Проектом предусмотрено 5 этапов до 2030 года.
В октябре 2023 года Минтранс РФ сообщил о планах запустить новый проект скоростных пассажирских перевозок по Волге от Городца до Ульяновска на современных судах. Развитие скоростной маршрутной сети в трех регионах, как ожидалось, в 2024 году позволит достичь следующих показателей пассажиропотока: Нижегородская область - 150 тысяч, Татарстан - 180 тысяч, Чувашия - 24 тысячи человек.
 
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