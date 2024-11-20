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В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение
В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение - 20.11.2024, ПРАЙМ
В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение
Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:09+0300
2024-11-20T09:16+0300
экономика
россия
банки
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Клиенты ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ") начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении.Для оформления возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уточнили в АСВ. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, добавили там.
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россия, банки
Экономика, РОССИЯ, Банки
09:09 20.11.2024 (обновлено: 09:16 20.11.2024)
 
В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение

АСВ: вкладчики "Банка БКФ" начнут получать страховое возмещение с 20 ноября

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Клиенты ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ") начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении.
Для оформления возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уточнили в АСВ. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, добавили там.
 
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