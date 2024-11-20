https://1prime.ru/20241120/vozmeschenie-852938568.html

В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение

В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение - 20.11.2024, ПРАЙМ

В АСВ рассказали, когда вкладчики "Банка БКФ" получат страховое возмещение

Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:09+0300

2024-11-20T09:09+0300

2024-11-20T09:16+0300

экономика

россия

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Клиенты Банка корпоративного финансирования (БКФ), у которого 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию, начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Клиенты ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (ООО "Банк БКФ") начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года. Для этого им нужно будет оформить заявление на сайте государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) или на портале "Госуслуги". Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счета или номеру карты "Мир", - говорится в сообщении.Для оформления возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", уточнили в АСВ. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат, добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки