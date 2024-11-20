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АСИ ожидает рост доли креативных индустрий в ВВП России

АСИ ожидает рост доли креативных индустрий в ВВП России - 20.11.2024, ПРАЙМ

АСИ ожидает рост доли креативных индустрий в ВВП России

Агентство стратегических инициатив (АСИ) ожидает роста доли креативной экономики в ВВП России к 2030 году в два раза, сообщила генеральный директор АСИ Светлана | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:00+0300

2024-11-20T17:00+0300

2024-11-20T17:00+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Агентство стратегических инициатив (АСИ) ожидает роста доли креативной экономики в ВВП России к 2030 году в два раза, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "В этом году был принят федеральный закон о развитии креативной экономики и креативных индустрий. Это положило начало системной поддержке, системному развитию креативных индустрий регионах и в Российской Федерации. По исследованию Агентства стратегических инициатив и Высшей школы экономики, на сегодняшний день вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны составляет 3,5%. Мы видим потенциал, по крайней мере, точно удвоение к 2030 году. Мы понимаем, в каких нишах, в каких направлениях сегодня этот потенциал кратного роста существует", - сказала Чупшева на III Международном форуме "Содружество моды". По ее словам, ряд регионов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ханты-Манскийский автономный округ, делают ставку на креативные индустрии как одну из ключевых отраслей развития экономики. Чупшева также отметила, что доля моды в креативной экономике России достигла 7% и обладает большим потенциалом роста как на внутреннем, так и на международном рынке. По ее словам , в России порядка 10,2 тысячи предприятий в сфере моды. Российские марки успешно замещают ушедшие зарубежные: в 2023 году 5 из 10 крупнейших игроков по объему выручки составляют именно российские компании. Первое полномасштабное исследование развития креативных индустрий в Российской Федерации АСИ проводило совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting. По данным АСИ, более 50 регионов внедряют профильный Региональный стандарт, разработанный Агентством стратегических инициатив. В рамках исследования АСИ совместно с профильными ведомствами готовит 12 дорожных карт развития креативных индустрий до 2030 года, одна из них будет посвящена моде.

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россия, ввп, аси