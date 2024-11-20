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Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде
Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде - 20.11.2024, ПРАЙМ
Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде
Гражданин Германии Николай Гайдук признался в своей причастности к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Об этом говорится в | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:43+0300
2024-11-20T09:43+0300
происшествия
фсб
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гражданин Германии Николай Гайдук признался в своей причастности к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Об этом говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на видеозапись ФСБ."У Гайдука был тайник на городском кладбище с компонентами для создания самодельной бомбы", - отмечается в сюжете.Ко всему прочему, Гайдук сообщил, что, согласно инструкции, он должен был забрать из тайника взрывное устройство, поднести, положить на станцию и выдернуть чеку. В ходе обыска автомобиля диверсанта ФСБ обнаружила взрывчатку, замаскированную под флакон с шампунем.Гайдук был задержан силовиками при попытке въезда в Калининградскую область из Польши. Его целью было совершение диверсионных актов на объектах энергетики.
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фсб, россия
Происшествия, ФСБ, РОССИЯ
09:43 20.11.2024
 
Задержанный гражданин ФРГ признал, что причастен к взрыву в Калининграде

Задержанный гражданин ФРГ Гайдук признал, что причастен к взрыву в Калининграде

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Гражданин Германии Николай Гайдук признался в своей причастности к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года. Об этом говорится в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на видеозапись ФСБ.
"У Гайдука был тайник на городском кладбище с компонентами для создания самодельной бомбы", - отмечается в сюжете.
Ко всему прочему, Гайдук сообщил, что, согласно инструкции, он должен был забрать из тайника взрывное устройство, поднести, положить на станцию и выдернуть чеку. В ходе обыска автомобиля диверсанта ФСБ обнаружила взрывчатку, замаскированную под флакон с шампунем.
Гайдук был задержан силовиками при попытке въезда в Калининградскую область из Польши. Его целью было совершение диверсионных актов на объектах энергетики.
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