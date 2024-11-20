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Песков резко ответил на обвинение Москвы в подрыве кабеля в Балтийском море

Песков резко ответил на обвинение Москвы в подрыве кабеля в Балтийском море - 20.11.2024, ПРАЙМ

Песков резко ответил на обвинение Москвы в подрыве кабеля в Балтийском море

Киев занимается терроризмом в Балтийском море, а не Москва, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:14+0300

2024-11-20T12:14+0300

2024-11-20T12:14+0300

дмитрий песков

подрыв

украина

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев занимается терроризмом в Балтийском море, а не Москва, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Наверное, это смехотворно, например, на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море", - отметил Песков в беседе с журналистами, уточнив, что речь идет о подрыве "Северных потоков".Он также заявил, что обвинения России в подрыве кабелей в Балтийском море являются абсурдными, поскольку не подкреплены доказательствами.Ранее финская компания-оператор Cinia Oy обнаружила повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Германией C-Lion1. По факту произошедшего проводится проверка со стороны двух государств, а также Швеции.

https://1prime.ru/20241120/peskov-852944409.html

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дмитрий песков, подрыв, украина