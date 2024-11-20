https://1prime.ru/20241120/zakharova-852938769.html

"Искрометит": Захарова объяснила, зачем Макрон пожал руку Лаврову

"Искрометит": Захарова объяснила, зачем Макрон пожал руку Лаврову - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Искрометит": Захарова объяснила, зачем Макрон пожал руку Лаврову

Намерение французского президента Эммануэля Макрона обменяться рукопожатием с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 является проявлением политики... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:16+0300

2024-11-20T09:16+0300

2024-11-20T09:29+0300

политика

эммануэль макрон

сергей лавров

мария захарова

франция

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Намерение французского президента Эммануэля Макрона обменяться рукопожатием с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 является проявлением политики "двух стульев", подчеркнула официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так, Захарова заявила, что действия Макрона полностью соответствуют той двуличной политике, которая ассоциируется с Елисейским дворцом. Она также отметила достойное поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова, который отвечает той позиции, которую Париж транслирует в отношении России.Представитель российского МИД рассказала, что после стремительного "нырка" Макрона к ней подошёл человек французского происхождения и задал вопрос: "Почему и зачем французский президент это делает? Он каждый день искромётит в отношении России, говорит про неё гадости, принимает чудовищные решения, поддерживает жуткие решения и вот вдруг он жмёт руку". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе совместного фотографирования на саммите G20, прошедшем в Бразилии, пожали друг другу руки. Для этого Макрон поднялся с нижнего яруса и широко улыбнулся.

https://1prime.ru/20241120/miny-852938444.html

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эммануэль макрон, сергей лавров, мария захарова, франция