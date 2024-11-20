https://1prime.ru/20241120/zakharova-852939559.html

"Превращают в ад". Захарова раскритиковала Берлин за хаос в Европе

"Превращают в ад". Захарова раскритиковала Берлин за хаос в Европе - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Превращают в ад". Захарова раскритиковала Берлин за хаос в Европе

Немецкие власти не могут навести порядок у себя в столице, но продолжают сеять хаос в Европе. Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:58+0300

2024-11-20T09:58+0300

2024-11-20T09:58+0300

политика

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Немецкие власти не могут навести порядок у себя в столице, но продолжают сеять хаос в Европе. Таким мнением в эфире радио "Sputnik" поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова ссылается на высказывание главы берлинской полиции, который советует "евреям и гомосексуалистам" не посещать определенные районы Берлина, где присутствуют арабские элементы, которые симпатизируют терроризму.Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что берлинская полиция хорошо знает о присутствии террористических элементов в столице, но не предпринимает никаких мер для борьбы с ними."Получается, на то, чтобы навести порядок в Берлине у них нет возможности, нет средств, нет технологий, но при этом у них есть средства и технологии, которые они отправляют режиму Зеленского для того, чтобы превращать жизнь на европейском континенте во все больший и больший ад, потому что они не могут не понимать, к чему приведёт продолжение эскалации", — резюмировала дипломат.

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россия, германия, мид, мария захарова