https://1prime.ru/20241120/zaluzhnyy-852956179.html
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока" - 20.11.2024, ПРАЙМ
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:23+0300
2024-11-20T16:23+0300
2024-11-20T16:23+0300
происшествия
северные потоки
залужный
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_f13b6f9445dd854a2339ee24111e28e4.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка провалилась, говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.Тем не менее, газета не приводит подробностей, однако подробно описывает операцию по подрыву "Северного потока". Согласно публикации, в нее была вовлечена группа украинских водолазов, агентов и военных. Кроме того, некоторые из них располагали связями в ЦРУ.Залужный оценил идею операции, поэтому предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".Операция по подрыву газопроводов обошлась менее чем в 300 тысяч долларов. В ходе диверсии взрывчатку замаскировали под воздушный баллон, а бомбу разместили около шва труб, где они имеют слабую защиту.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241009/rassledovanie-852085190.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/27/842942706_11:0:1148:853_1920x0_80_0_0_576697279a068613e0f82850836ab74a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северные потоки, залужный
Происшествия, Северные потоки, ЗАЛУЖНЫЙ
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"
Spiegel: Залужный планировал взорвать "Турецкий поток", но операция провалилась
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка провалилась, говорится
в материале немецкого издания Der Spiegel.
Тем не менее, газета не приводит подробностей, однако подробно описывает операцию по подрыву "Северного потока". Согласно публикации, в нее была вовлечена группа украинских водолазов, агентов и военных. Кроме того, некоторые из них располагали связями в ЦРУ.
Залужный оценил идею операции, поэтому предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".
Операция по подрыву газопроводов обошлась менее чем в 300 тысяч долларов. В ходе диверсии взрывчатку замаскировали под воздушный баллон, а бомбу разместили около шва труб, где они имеют слабую защиту.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова