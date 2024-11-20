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Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока" - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока" - 20.11.2024, ПРАЙМ
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:23+0300
2024-11-20T16:23+0300
происшествия
северные потоки
залужный
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка провалилась, говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.Тем не менее, газета не приводит подробностей, однако подробно описывает операцию по подрыву "Северного потока". Согласно публикации, в нее была вовлечена группа украинских водолазов, агентов и военных. Кроме того, некоторые из них располагали связями в ЦРУ.Залужный оценил идею операции, поэтому предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".Операция по подрыву газопроводов обошлась менее чем в 300 тысяч долларов. В ходе диверсии взрывчатку замаскировали под воздушный баллон, а бомбу разместили около шва труб, где они имеют слабую защиту.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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северные потоки, залужный
Происшествия, Северные потоки, ЗАЛУЖНЫЙ
16:23 20.11.2024
 
Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"

Spiegel: Залужный планировал взорвать "Турецкий поток", но операция провалилась

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка провалилась, говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.
Тем не менее, газета не приводит подробностей, однако подробно описывает операцию по подрыву "Северного потока". Согласно публикации, в нее была вовлечена группа украинских водолазов, агентов и военных. Кроме того, некоторые из них располагали связями в ЦРУ.
Залужный оценил идею операции, поэтому предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".
Операция по подрыву газопроводов обошлась менее чем в 300 тысяч долларов. В ходе диверсии взрывчатку замаскировали под воздушный баллон, а бомбу разместили около шва труб, где они имеют слабую защиту.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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ПроисшествияСеверные потокиЗАЛУЖНЫЙ
 
 
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