https://1prime.ru/20241120/zaluzhnyy-852956179.html

Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"

Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока" - 20.11.2024, ПРАЙМ

Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву "Турецкого потока"

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:23+0300

2024-11-20T16:23+0300

2024-11-20T16:23+0300

происшествия

северные потоки

залужный

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предложил провести операцию по взрыву не только "Северного потока", но и "Турецкого потока" в Черном море, однако попытка провалилась, говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.Тем не менее, газета не приводит подробностей, однако подробно описывает операцию по подрыву "Северного потока". Согласно публикации, в нее была вовлечена группа украинских водолазов, агентов и военных. Кроме того, некоторые из них располагали связями в ЦРУ.Залужный оценил идею операции, поэтому предложил расширить ее и на Черное море - на "Турецкий поток". Но эта атака "позже потерпела неудачу".Операция по подрыву газопроводов обошлась менее чем в 300 тысяч долларов. В ходе диверсии взрывчатку замаскировали под воздушный баллон, а бомбу разместили около шва труб, где они имеют слабую защиту.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241009/rassledovanie-852085190.html

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северные потоки, залужный