https://1prime.ru/20241120/zapad-852949967.html

СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу"

СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу" - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу"

Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не диктует правила политической реальности, сообщает агентство Bloomberg. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:01+0300

2024-11-20T14:01+0300

2024-11-20T14:01+0300

политика

g20

запад

однополярный миропорядок

https://cdnn.1prime.ru/img/83508/31/835083196_0:65:3075:1794_1920x0_80_0_0_3abd8c11d56459db5617b52bd3aa457f.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не диктует правила политической реальности, сообщает агентство Bloomberg. "То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка", - следует из опубликованной статьи.Сообщается, что визит действующего американского президента Джо Байдена должен был успокоить западных лидеров, однако на деле передача власти республиканцу Дональду Трампу, одержавшему победу на прошедших президентских выборах, лишь усложнит отношения мирового сообщества с США.

https://1prime.ru/20241120/rakety-852948981.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

g20, запад, однополярный миропорядок