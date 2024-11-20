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СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу"
СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу" - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу"
Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не диктует правила политической реальности, сообщает агентство Bloomberg. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:01+0300
2024-11-20T14:01+0300
2024-11-20T14:01+0300
политика
g20
запад
однополярный миропорядок
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не диктует правила политической реальности, сообщает агентство Bloomberg. "То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка", - следует из опубликованной статьи.Сообщается, что визит действующего американского президента Джо Байдена должен был успокоить западных лидеров, однако на деле передача власти республиканцу Дональду Трампу, одержавшему победу на прошедших президентских выборах, лишь усложнит отношения мирового сообщества с США.
https://1prime.ru/20241120/rakety-852948981.html
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g20, запад, однополярный миропорядок
Политика, G20, ЗАПАД, однополярный миропорядок
СМИ: саммит G20 показал, что Запад "больше не руководит шоу"
Bloomberg: саммит G20 показал, что Запад больше не определяет политическую реальность
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Саммит "Большой двадцатки" показал, что Запад больше не диктует правила политической реальности, сообщает агентство Bloomberg
.
"То, что подавалось как момент для "Запада и все остальных", чтобы показать единство, показал лишь то, как быстро вылетают ограждения международного порядка", - следует из опубликованной статьи.
Сообщается, что визит действующего американского президента Джо Байдена должен был успокоить западных лидеров, однако на деле передача власти республиканцу Дональду Трампу, одержавшему победу на прошедших президентских выборах, лишь усложнит отношения мирового сообщества с США.
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