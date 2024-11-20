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Задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 7,2 процента
Задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 7,2 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
Задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 7,2 процента
Суммарная задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 29,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 ноября составила 379,4 миллиона рублей, сообщил... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:05+0300
2024-11-20T19:05+0300
2024-11-20T19:05+0300
экономика
россия
росстат
зарплата
задолженность по зарплатам
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 29,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 ноября составила 379,4 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 ноября 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 379,4 миллиона рублей и по сравнению с 1 октября 2024 года снизилась на 29,6 миллиона рублей или на 7,2%, с 1 ноября 2023 года - на 80,5 миллиона рублей или на 17,5%", - говорится в публикации ведомства. Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства). Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 170,9 миллиона рублей (45,1%), в 2023 году – 88,5 миллиона рублей (23,3%), в 2022 году и ранее – 120 миллионов рублей (31,6%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 ноября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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россия, росстат, зарплата, задолженность по зарплатам
Экономика, РОССИЯ, Росстат, зарплата, задолженность по зарплатам
Задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 7,2 процента
Росстат: задолженность по зарплате в РФ за октябрь снизилась до 379,4 млн руб
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за октябрь снизилась на 29,6 миллиона рублей, или на 7,2%, и на 1 ноября составила 379,4 миллиона рублей, сообщил Росстат.
"На 1 ноября 2024 года суммарная задолженность по заработной плате составила 379,4 миллиона рублей и по сравнению с 1 октября 2024 года снизилась на 29,6 миллиона рублей или на 7,2%, с 1 ноября 2023 года - на 80,5 миллиона рублей или на 17,5%", - говорится в публикации ведомства.
Росстат отмечает, что данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (без учета субъектов малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 170,9 миллиона рублей (45,1%), в 2023 году – 88,5 миллиона рублей (23,3%), в 2022 году и ранее – 120 миллионов рублей (31,6%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 ноября столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
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