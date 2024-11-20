https://1prime.ru/20241120/zelenskiy-852965806.html

Зеленский заявил об отсутствии у Киева возможности вернуть Крым силой

Зеленский заявил об отсутствии у Киева возможности вернуть Крым силой - 20.11.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил об отсутствии у Киева возможности вернуть Крым силой

Владимир Зеленский признал, что для Киева не представляется возможным вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года. По его словам, у Украины для... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T21:35+0300

2024-11-20T21:35+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что для Киева не представляется возможным вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года. По его словам, у Украины для этого нет сил. "Мы понимаем, что в настоящий момент у нас нет столько сил, чтобы с оружием в руках мы могли оттеснить (президента России Владимира — ред.) Путина до границ 1991 года... Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках", — заявил он в интервью телеканалу Fox News. Зеленский также добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В общем более 87 процентов голосовавших выступили за. Так, в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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украина, владимир зеленский, владимир путин, крым, новые регионы рф