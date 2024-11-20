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Золото дорожает третий день подряд
Золото дорожает третий день подряд - 20.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает третий день подряд
Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 21,8 доллара, или на 0,83%, до 2 652,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 31,175 доллара за унцию. За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,4%, а в среду его стоимость впервые с 11 ноября поднялась выше 2 650 долларов за тройскую унцию. Определенное влияние на динамику котировок драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказывают геополитические новости. В среду агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Кроме того, во вторник Россия обновила ядерную доктрину, что спровоцировало уход от риска на рынках. Также, по данным Минобороны РФ, в ночь на вторник Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва выступает за недопущение ядерной войны. А госдепартамент США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
Золото дорожает третий день подряд
Золото подорожало на бирже Comex до 2 652,8 доллара за тройскую унцию
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 21,8 доллара, или на 0,83%, до 2 652,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 31,175 доллара за унцию.
За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,4%, а в среду его стоимость впервые с 11 ноября поднялась выше 2 650 долларов за тройскую унцию.
Определенное влияние на динамику котировок драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказывают геополитические новости. В среду агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ.
Кроме того, во вторник Россия обновила ядерную доктрину, что спровоцировало уход от риска на рынках. Также, по данным Минобороны РФ, в ночь на вторник Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва выступает за недопущение ядерной войны. А госдепартамент США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России