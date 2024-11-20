https://1prime.ru/20241120/zoloto-852963836.html

Золото дорожает третий день подряд

Золото дорожает третий день подряд - 20.11.2024, ПРАЙМ

Золото дорожает третий день подряд

Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:45+0300

2024-11-20T19:45+0300

2024-11-20T19:45+0300

экономика

биржевые торги

биржевые цены на золото

биржа comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 21,8 доллара, или на 0,83%, до 2 652,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 31,175 доллара за унцию. За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,4%, а в среду его стоимость впервые с 11 ноября поднялась выше 2 650 долларов за тройскую унцию. Определенное влияние на динамику котировок драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказывают геополитические новости. В среду агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Кроме того, во вторник Россия обновила ядерную доктрину, что спровоцировало уход от риска на рынках. Также, по данным Минобороны РФ, в ночь на вторник Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва выступает за недопущение ядерной войны. А госдепартамент США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.

https://1prime.ru/20241119/zoloto-852919078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex