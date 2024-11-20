Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает третий день подряд - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/zoloto-852963836.html
Золото дорожает третий день подряд
Золото дорожает третий день подряд - 20.11.2024, ПРАЙМ
Золото дорожает третий день подряд
Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:45+0300
2024-11-20T19:45+0300
экономика
биржевые торги
биржевые цены на золото
биржа comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 21,8 доллара, или на 0,83%, до 2 652,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 31,175 доллара за унцию. За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,4%, а в среду его стоимость впервые с 11 ноября поднялась выше 2 650 долларов за тройскую унцию. Определенное влияние на динамику котировок драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказывают геополитические новости. В среду агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Кроме того, во вторник Россия обновила ядерную доктрину, что спровоцировало уход от риска на рынках. Также, по данным Минобороны РФ, в ночь на вторник Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва выступает за недопущение ядерной войны. А госдепартамент США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
https://1prime.ru/20241119/zoloto-852919078.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, биржа Comex
19:45 20.11.2024
 
Золото дорожает третий день подряд

Золото подорожало на бирже Comex до 2 652,8 доллара за тройскую унцию

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером, находится в плюсе третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.26 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 21,8 доллара, или на 0,83%, до 2 652,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,28%, до 31,175 доллара за унцию.
За два предыдущих торговых дня золото подорожало на 2,4%, а в среду его стоимость впервые с 11 ноября поднялась выше 2 650 долларов за тройскую унцию.
Определенное влияние на динамику котировок драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказывают геополитические новости. В среду агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ.
Кроме того, во вторник Россия обновила ядерную доктрину, что спровоцировало уход от риска на рынках. Также, по данным Минобороны РФ, в ночь на вторник Украина нанесла удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что Москва выступает за недопущение ядерной войны. А госдепартамент США, в свою очередь, отметил, что Вашингтон не видит причины вносить изменения в готовность своих ядерных сил.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
СМИ: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России
Вчера, 16:14
 
Экономикабиржевые торгибиржевые цены на золотобиржа Comex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала