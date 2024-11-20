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Эксперты не ожидают длительного роста цен на золото

Эксперты не ожидают длительного роста цен на золото - 20.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты не ожидают длительного роста цен на золото

Продолжительного роста цен на золото на фоне эскалации конфликта на Украине не будет, панические настроения игроков мирового рынка могут заставить драгоценный... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T21:42+0300

2024-11-20T21:42+0300

2024-11-20T21:42+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Продолжительного роста цен на золото на фоне эскалации конфликта на Украине не будет, панические настроения игроков мирового рынка могут заставить драгоценный металл подорожать временно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Пока золото находится в нормальном для себя коридоре 2600-2700 долларов за тройскую унцию. Риски ядерной войны я бы оценил как минимальные, поэтому перспектив выхода за 2700 долларов за унцию для желтого металла пока не вижу. Что касается панических реакций рынка, то это больше похоже на информационные вбросы, нацеленные на частных инвесторов в попытках заставить их проявлять повышенную трейдинговую активность", - считает главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов. С ним солидарен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Рост цен вряд ли будет продолжительным, поскольку ядерного конфликта не будет, а публикации о нем в прессе будут сходить на нет. Впрочем, спекулянты всегда найдут повод, чтобы заработать на скачках цен на золото", - отметил он. Также эксперт добавил, что появление в прессе сообщений об обновлении ядерной стратегии России уже заставило инвесторов волноваться, приведя к подъему цен на драгоценный металл выше 2650 долларов за тройскую унцию. Тем не менее Хазанов допускает, что стоимость золота может временно подняться до 3200 долларов за тройскую унцию или даже выше в случае, если произойдет резкое усиление внешнеполитической риторики о потенциальном ответе России на ракетные атаки или другие действия со стороны Украины. В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ уже сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

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рынки, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото, конфликт, украина